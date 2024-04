Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que seguirá al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe” y el compromiso de “trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente” de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y de libertades.



El líder socialista comunicó que ha decidido mantenerse al frente del Ejecutivo, tras darse cinco días para reflexionar sobre lo que consideró una campaña de “acoso y derribo” contra él y su esposa y si merecía la pena seguir.



Anunció la decisión en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, y despejó así la incógnita de si dimitiría.



Hizo hincapié en que la decisión de seguir “no supone un punto y seguido” y subrayó: “Es un punto y aparte, se lo garantizo”.



El gobernante español decidió reflexionar durante unos días sobre la campaña que, según considera, está protagonizando contra él la oposición parlamentaria de conservadores (Partido Popular, PP) y de extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha. Y que, asegura, utilizan también para ello los ataques contra su esposa, Begoña Gómez. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, que se fundamenta en noticias de prensa y que la fiscalía ha pedido archivar.



Sánchez publicó una carta a la ciudadanía el miércoles para informar de que cancelaba unos días su agenda para pensar si seguía al frente del Gobierno.



La decisión la haría pública este lunes, apenas dos semanas antes de las importantes elecciones regionales de Cataluña (donde gobiernan los independentistas), que pueden ganar los socialistas.



Contra “la política de la vergüenza”



Según dijo Sánchez, solo hay una manera de revertir “esta situación”: que la mayoría social, “como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo” en España.



Así, se refirió a los apoyos recibidos de los ministros, dirigentes y miles de militantes y simpatizantes del Partido Socialista, además de otras fuerzas políticas y sindicales, que hoy celebraron su “valentía” para quedarse, entre otros elogios.



Sánchez encabeza un ejecutivo de coalición de izquierdas que necesita pactar constantemente con partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, dada su debilidad parlamentaria para gobernar.



Y las “cesiones” a esas fuerzas generan duras críticas de los conservadores y de la extrema derecha, así como, últimamente, un caso de supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia y las relaciones de su mujer con empresas de las que informan algunos medios.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Sánchez “huir hacia delante” antes que dimitir. “Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía”, apostilló.



El presidente de Vox, Santiago Abascal, entendió que su continuidad es una “amenaza a todo disidente”.

Negó Sánchez que esto vaya del destino de un dirigente particular. España necesita una “reflexión colectiva”, planteó, que “abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio”.

Un juez rechaza citar a la mujer de Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional española que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia rechazó citar a declarar como testigo a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por “meras informaciones periodísticas no contrastadas” y recalcó que las investigaciones no revelan que tuviera conocimiento o intervención en la trama.



El juez Ismael Moreno es el encargado de investigar el conocido en España como “caso Koldo”, sobre supuestas ilegalidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, en la que está investigado el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.



“Lo único que existe respecto de esta cuestión son meras informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que doña Begoña Gómez ha podido tener relación con uno de los investigados, Víctor de Aldama, lo cual tampoco es revelador de nada más”, sostiene Moreno en un auto, al que tuvo acceso EFE.



En esa resolución, el magistrado rechaza el recurso presentado por la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en el denominado caso Koldo.