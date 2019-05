Fiscal SD llama a “secuestradores exprés” a retirarse o enfrentarán la justicia

El procurador fiscal titular de Santo Domingo, Milciades Guzmán, llamó este lunes la atención de aquellos que se dedican a cometer “secuestros exprés” en esta provincia para que se retiren o se adapten a vivir en sociedad.

Aunque Guzmán indicó que el término “secuestros exprés” no existe en la ley, afirmó que se encuentran vigilantes para “combatir ardua y rigurosamente a esos delincuentes”.

“Nosotros no conocemos la palabra secuestros exprés porque no existe en la ley, un secuestro, un atraco que se haga en la jurisdicción o donde quiera que se haga no es más que lo que se ha venido siempre por parte de la delincuencia, pero nosotros estamos aquí para combatir ardua y rigurosamente a esos delincuentes”, expresó.

La afirmación se genera luego de fueron apresados tres hombres acusados de asaltar a través de esta modalidad a la hijastra del periodista Geomar García la semana pasada en Santo Domingo Este.

La medida de coerción contra José Antonio Cabrera Frías, (Edwin); Willy Darío Romero Villa Bele y Fernando Arístides González Polanco (El Flaco) será conocida el próximo miércoles, luego de que hoy la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción la aplazó para que los abogados defensores de los imputados tengan conocimiento del expediente.

El magistrado aseguró que en esta jurisdicción “no se está relajando con los delitos”.

“Los delincuentes tienen un llamado claro en la provincia Santo Domingo Este y Norte deben retirarse, deben irse o adaptarse a la vida en sociedad obedeciendo a nuestros valores sociales porque de lo contrario haremos lo que hemos venido haciendo”, añadió.

Guzmán habló en estos términos previo a impartir la primera charla en el Liceo Rafael Nin Nin en Cancino Adentro, de 1,700 que realizarán 141 fiscales en escuelas públicas de la provincia para la prevención del delito, contra el acoso escolar y la violencia.