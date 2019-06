Accidentes figuran entre principales causas de muerte infantil

La OPS advierte sobre la necesidad del uso de sistemas de retención infantil y control de la velocidad en la carretera

Los accidentes de tránsito figuran entre las cuatro causas principales de defunción de los niños mayores de cinco años en todo el mundo según estima la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual revela que los infantes de países de ingresos bajos y medianos como la República Dominicana tienen una tasa de defunción tres veces más alta que los países de altos ingresos.

Debido a su pequeña estatura, a los niños les resulta difícil advertir los riesgos del tránsito a su alrededor, como también ser vistos por los conductores, y a la vez, ser más susceptibles de sufrir traumatismos craneales durante un siniestro vial debido a la fragilidad de sus cabezas.

Por estas razones el Ministerio de Salud a través del Programa de Reducción de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito (Premat), junto a otras organizaciones, celebraron ayer un taller para debatir sobre la importancia de los sistemas de retención infantil como sillas y cinturones de seguridad en los vehículos, para salvar sus vidas.

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Alma Morales Salinas, dijo que entre las diez estrategias recomendadas por esa entidad para preservar la seguridad de los niños en las carreteras están establecer y hacer respetar los límites de velocidad de acuerdo a cada carretera; la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de sillas, cinturones de seguridad y otros dispositivos como cascos protectores en el caso de motociclistas o ciclistas, así como el mejoramiento de la infraestructura vial y la vigilancia de los niños en las proximidades de las carreteras.

La solución del problema no está en más hospitales sino más prevención

“En ningún lugar dice aumenten las camas en el Darío Contreras, o en ningún hospital traumatológico porque lamentablemente muchas veces lo que dicen es que hay que aumentar las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tenemos que aumentar los médicos en urgencia, necesitamos más traumatólogos y no es ese el camino por el que tenemos que ir”, subrayó.

Recordó que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el país es de 36.5% por lo que abogó que se continúen los esfuerzos dirigidos a la concienciación de la población y la aplicación de las leyes para reducir un flagelo que es prevenible y que coloca al país en el primer lugar en muertes por esta causa a nivel mundial.

No obstante, Morales felicitó los avances alcanzados en el fortalecimiento de la cobertura del Sistema Nacional de Emergencias 911 y los esfuerzos del Ministerio de Salud, el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), en esa dirección.

Dijo que la seguridad vial y la reducción de las muertes y lesiones por accidentes de tránsito figuran dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que propone la ampliación del transporte público seguro, con especial atención a los más vulnerables como niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

“Reitero el compromiso de la OPS/OMS, para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en el cual se enfatiza su implementación en intervenciones dirigidas a disminuir las muertes y las lesiones causadas por el tránsito, especialmente en los vulnerables y donde sabemos se encuentran estos niños de 5 a 14 años. No solo hay que pensar en la muerte, hay que pensar en los lesionados porque no hay cosa más triste que ver jóvenes usuarios de sillas de ruedas”, dijo tras recordar que parte de esta población económicamente activa ha quedado postrara en una cama y confinada a la oscuridad de una habitación por secuelas de un accidente. Según el documento de la OPS, cada año, el 38% de los niños lesionados o muertos en carreteras en todo el mundo son peatones. En los países de ingresos bajos y medianos, donde se producen la mayor parte de estos accidentes, los niños caminan por carreteras en las que circulan diferentes medios de transporte a alta velocidad y en las que no existen elementos de infraestructura tales como aceras, cruces peatonales y vallas de seguridad. Los niños que viajan en vehículos representan otro 36% de las defunciones por no utilizar dispositivos de retención como el cinturón o las sillas. República Dominicana es el segundo país, de los 182 pertenecientes a las Naciones Unidas, con una tasa de 41.7 % de fallecimientos por accidentes de tránsito, sólo superado por la isla Niue en el Pacífico, con 68.3 %.

Cada día mueren 500 niños en siniestros viales

Según estimaciones sanitarias mundiales de la Organización Mundial de la Salud cada año, 186, 300 niños mueren en accidentes de tránsito en el mundo, o sea más de 500 niños por día. La velocidad es un factor que propicia aproximadamente una segunda parte de todos los accidentes de tránsito con víctimas mortales en los países de ingresos bajos y medianos. El organismo propugna por el uso de diversos dispositivos de protección para los niños que viajan en un vehículo que incluyen asientos para lactantes y niños, elevadores y cinturones de seguridad acorde a la edad, peso y altura del niño. En comparación con el uso de cinturones de seguridad, exclusivamente, se estima que los elevadores reducen en un 59% el riesgo para los niños de cuatro a siete años que sufren traumatismos.