Pichardo asume; hará cambios en el Licey

El doctor Domingo Ernesto Pichardo Peña fue juramentado ayer como nuevo presidente de los Tigres del Licey para el período 2019-2021.

Una vez tomó posesión envió dos claros mensajes: “A Juan Francisco que se ponga las pilas” y que no descarta cambios de jugadores veteranos a otros equipos. “He visto en Juan Francisco que le ha perdido el interés por el béisbol. Esa es la impresión que me da. Ha tenido ofertas de jugar béisbol en otros lugares y no las ha aceptado o simplemente ha puesto excusas que realmente no son válidas para que un jugador de su nivel y categoría se quede aquí en el país haciendo nada”, dijo Pichardo Peña, quien fue elegido con un total de 199 votos, de los cuales 166 enviaron sus respectivos poderes avalando los sufragios a favor de esta directiva.

La temporada pasada, el veterano jugador de Bonao accionó en 34 partidos con el Licey, en el que bateó .181 producto de 19 imparables en 105 turnos oficiales. Se ponchó en 41 ocasiones.

“Juan, querido amigo, tú me vas a oír, ponte en esto, que ya no es como antes. Hay muy buenos jugadores más jóvenes que tú que están en el béisbol. Gánate tu puesto. Ponte en forma, bájame de peso y haz lo que tú sabes tiene que hacer, venir a aquí a dar palos. Eso es lo que tú sabes hacer. Él es un jugador joven de 31 años y no puede desperdiciar su carrera. Él tiene que volver a tomar interés y amor al béisbol y demostrar que le queda pelota”, sostuvo el nuevo presidente del Licey.

Domingo Ernesto viene de desempeñarse como secretario durante el período 2017-2019, que presidió el ingeniero Jaime Alsina, de quien toma el bastón.

Estará acompañado de Ricardo Ravelo Jana, quien fungirá como vicepresidente, cargo que ya ocupó entre 2015-17. Rafael Antonio Úbeda Heded retorna como secretario; el expresidente del club, Miguel Ángel Fernández, será el tesorero por tercera vez; mientras que en calidad de directores estarán Jaime Alsina De Castro, Miguel Guerra Armenteros, Tancredo Aybar Torres y Federico González Santoni.

Cambios

Pichardo Peña, médico de profesión, dijo que el Licey hará cambios. “El Licey estaba envejeciendo. Había muchos jugadores que pensamos habían pasado su ciclo y hemos decidido que lo que nos conviene es comenzar a darle oportunidad a los peloteros jóvenes, aquellos que están en las ligas menores. Muchos de esos veteranos podrían ser cambiados”, indicó.

Sobre el caso que envuelve al club con una facción de socios que alegan fueron sacados, el nuevo presidente señaló que contrataron la firma de abogados Gustavo Biaggi, que tendrá a su cargo el manejo judicial. “Nuestra directiva está muy tranquila. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada en contra de lo que dicen los reglamentos”, expuso.