¡Regresó la “fiebre” por los cintillos!

La mayoría de las tiendas están suplidas por una gran variedad de cintillos que enamoran a toda mujer. Este accesorio, de inspiración ochentera, es normal que lo relacionemos con nuestra infancia, pero esto no es excusa para no llevarlo en esta temporada, porque reza un dicho por ahí: “lo que está a la moda no incomoda”. Según tu preferencia en colores y modelos los puedes elegir: con lazos, entrelazados, en hilo, con estampados o en un solo color, éstos son detalles que prometen darle un toque a tu estilo.

De acuerdo a la ocasión

Antes eran menos variados, pero hoy es diferente. De acuerdo a los materiales con los que esté fabricado, el cintillo puede ser de gala, casual o inclusive playero. Los de gala son aquellos más elaborados y que llevan más brillo, los casuales son más simples y los playeros tienen detalles orgánicos y resistentes.