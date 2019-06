Donald Trump defiende acuerdo con México

WASHINGTON, DC. Donald Trump afirmó ayer que el acuerdo alcanzado con México el pasado viernes incluye elementos que aún no se han anunciado, mientras el Gobierno mexicano evitaba confirmar que se haya comprometido a aumentar sus compras agrícolas a Estados Unidos.

En una serie de tuits, Trump defendió el pacto migratorio logrado este viernes con México, por el que él accedió a suspender los aranceles que planeaba imponer a todas las importaciones mexicanas, después de que el diario The New York Times afirmara que algunos puntos se acordaron hace meses.

“Antes, México no estaba cooperando en la frontera, y ahora tengo una confianza completa, especialmente después de hablar ayer con su presidente (Andrés Manuel López Obrador), en que cooperarán mucho y en que quieren hacer bien el trabajo”, escribió Trump.

“Sin embargo, si por alguna razón desconocida no hay (cooperación por parte de México), siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, de (amenazar con) Aranceles; pero no creo que eso vaya a ser necesario”, añadió.

El mandatario aseguró que “se acordaron algunas cosas que no se anunciaron en el comunicado” del viernes, “una en particular”, y que eso “se anunciará en el momento adecuado”. La Casa Blanca no dio más detalles sobre cuál podría ser ese acuerdo inédito, y el secretario en funciones de seguridad nacional de EE.UU., Kevin McAleenan, se limitó a recordar que, como se anunció el viernes, está previsto que siga habiendo negociaciones.

“Hay un mecanismo para asegurarnos de que ellos (México) hacen lo que prometieron hacer, de que hay un resultado y vemos una reducción grande en los números” de inmigrantes que llegan a EE.UU., dijo McAleenan.