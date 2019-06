La evaluación de turistas dice RD es destino seguro

Un artículo del reconocido semanario Time de los Estados Unidos inicia con el título “5 U.S. Tourists Have Died In The Dominican Republic Since April. Should You Cancel You” (Cinco turistas de los Estados Unidos han muerto en República Dominicana desde abril.



¿Debe cancelar tu viaje?). Su lectura sugiere no cancelar la reservación. Time cita a Matthew Bradley, experto en seguridad, ex agente de la CIA y director de Seguridad Regional de “International SOS”, quien dijo: “No es un lugar demasiado peligroso. Todavía consideraría a la República Dominicana como un lugar seguro para ir”.

Con más de 6 millones de turistas en los últimos dos años, registrar una tasa de criminalidad de por debajo de dos afectados por cada 100 mil, es un gran logro en seguridad turística. Los expertos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística del país (Cestur), comentan que las estadísticas dominicanas son la envidia de los demás países de la región en las reuniones en las que participan y se intercambia información.

La opinión de Bradley la confirman los resultados de la encuesta anual del Banco Central de la República en la que los turistas en general y los procedentes de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, en más de un 90% dicen que repetirán sus vacaciones en República Dominicana.

El Banco Central de la República aplica de manera continua una encuesta 2 o 3 días por semana, para conocer la opinión, actitud y motivación de los turistas en los aeropuertos al momento de marcharse. En el 2018, se entrevistó a 12,469 personas. El 96% de los turistas entrevistados en la encuesta anual de opinión dijo que se habían cumplido sus expectativas de viaje. El año pasado la hospitalidad de los dominicanos y la tranquilidad del país motivaron el 22% de las visitas. Las principales motivaciones fueron calidad de las playas 35% y el clima 18%, y el 38% de los turistas vino al país por las referencias positivas recibidas de amigos y relacionados que vacacionaron en República Dominicana.