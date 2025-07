El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 3.06 %, hasta los 67.45 dólares el barril, después de que Irán aprobara suspender la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).



Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto sumaron dos dólares con respecto a la sesión anterior.



El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprobó este miércoles una ley por la que se suspende la cooperación con el OIEA, por lo que a los inspectores de este organismo -a quien acusa de no ser imparcial- no se les permitirá entrar en ese país.



Esta decisión ha impulsado los precios del crudo estadounidense ante un aumento en la prima de riesgo geopolítico y un hipotético corte de suministro iraní si se repite otro escenario de enfrentamiento abierto contra Israel y/o Estados Unidos.



“Pero esto es una cuestión de interpretación; actualmente no hay interrupciones en el (suministro de) petróleo”, anotó hoy Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.



La decisión de Irán se produce tras la creciente tensión entre dicho país y el OIEA después del ataque israelí iniciado el 13 de junio contra el programa nuclear iraní, al que el día 22 de se mismo mes se sumaron los bombardeos estadounidenses contra instalaciones en Fordó, Natanz e Isfahán.



Las ganancias de este miércoles para el Texas pudieron ser mayores si los inventarios de crudo de EE.UU. no hubieran aumentado como lo hicieron la semana pasada: en 3.8 millones de barriles, hasta los 419 millones, informó la Administración de Información Energética.



Además, la demanda de gasolina cayó a 8.6 millones de barriles por día (bpd), lo que generó preocupación sobre el consumo en la temporada alta de conducción en verano.