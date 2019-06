Franklin Mirabal: Nadie es responsable de los hechos de hermanos, sobrinos o primos

Ante los rumores de que uno de los apresados ayer por el atentado al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz es sobrino del periodista Franklin Mirabal, el cronista deportivo dijo este miércoles que nadie es responsable de los hechos de hermanos, sobrinos o primos. “Cada persona responde por sus hechos”.

“Me han llamado algunos amigos preguntándome si es familia mía el señor Oliver Mirabal, vinculado al caso de David. Lo primero que debo decir es que las responsabilidades son individuales.”, publicó el Mirabal, a través de su cuenta de Instagram.

Explicó que tiene dos hermanos, que en épocas pasadas tuvieron problemas con la justicia, pero señaló que cómo él no apoya lo malo hace más de 15 años que corté relaciones con ellos y sus familiares directos.

“No sé dónde viven, qué hacen, ni quiénes son sus hijos. Cuando vi la foto de Oliver, ni lo conocía porque nunca lo he tratado. Es decir, no lo siento como familia mía, sea él culpable o inocente.

Quien quiera molestarme con eso, adelante, pero no tengo vínculos con los 2 hermanos citados, ni con sus familiares directos”, insistió.

Dijo que él está del lado del “Big Papi” y de la justicia. “Estoy del lado de David, y quién fallo que pague”, agregó.