Xiomara Fortuna: “Me ha dado trabajo existir como artista”

“La reina de la fusión”, Xiomara Fortuna, arriba a sus 40 años en la música en medio de una gira internacional que inició en febrero pasado en el Festival Womad Chile 2019, y que la ha llevado a varios países de Europa y Latinoamérica.



En cada uno de los escenarios, la artista brinda una propuesta que no se aparta de ese camino de la música afroamericana que recorre desde que tenía 14 años de edad. “Me di cuenta que quería tener mi propio repertorio, algo que me permitiera ser yo, no me gustaba mucho lo que sonaba en ese momento (baladas y música americana) y a los 14 años empecé musicalizando poemas para hacer mi repertorio”, recordó la ganadora del Premio Soberano 2019 en el apartado música alternativa.

Así despegó la carrera de esta genuina cantautora, cuyo objetivo era revolucionar la música en base al perfeccionamiento de su estilo y al estudio de las manifestaciones artísticas, donde descubrió el potencial que tenía para llevar esa música a la contemporaneidad. “Eso me dijo que yo podía hacer algo bien original. Me gusta ser original. Yo quería tener mi propio sello en mi imagen, en mi música, en mi forma de pensar y de expresarme”, apuntó al explicar los motivos que la llevaron a fusionar sus raíces con el jazz, el rock y de la música de protesta.

Aunque ese sello “diferente” la ha colocado en una muy buena posición a nivel internacional, en su natal República Dominicana las cosas han sido distintas. “Me ha dado trabajo existir como artista, me ha costado muchísimo. Tenemos 40 años y todavía nos está dando mucho trabajo, pero sí, yo existo y estoy aquí. He hecho una carrera limpia desde donde soy, desde donde vengo y desde la artista que he defendido”, refirió.

De la loma al llano (1984) fue la primera producción que la dio a conocer a nivel local y contó con la música del percusionista José Duluc.

Fortuna considera que este álbum es uno de los más importantes de la discografía dominicana, porque cuenta “con ritmos bien grabados en estudio”. Sin embargo, considera que su obra discográfica cumbre es Kumbajei, de la que también está festejando su 20 aniversario.

“Llegando voy”

Para continuar con el festejo, Xiomara Antonia Fortuna Taveras, nombre completo de la artista, ofrecerá el espectáculo “Llegando voy”, en el Teatro Nacional “Eduardo Brito, el próximo 3 de agosto.

La propuesta recorrerá lo que ella denomina “su obra”, desde su primer disco hasta el más reciente álbum Rosa Azul (2018). Estará acompañada de varios artistas invitados.

“Pretendo llevar todos los músicos que han pasado por mis manos, los que han tocado conmigo, los que han grabado, como Rafa Payán, Guy Frómeta, Víctor Nova y Sandy Gabriel, entre otros”, reveló Fortuna, quien se encargó de diseñar el guión, bajo la dirección de Edmundo Pou.

Resalta el relevo de la música alternativa

La artista, de 60 años, entiende que se está dando un renacer en las artes dominicana, especialmente en el género que representa, con la llamada “música alternativa” y sus nuevos exponentes, a quienes ve como “relevo importante y grandioso, porque sabe lo que quiere y hacia dónde va”. Entre ellos, resaltó la labor de Riccie Oriach, Mariela “La Marimba”, Techy Fatule, Marola, Covi Quintana y La Alucinante Banda, entre otras agrupaciones que están haciendo jazz inclinado hacia la raices dominicanas. Para este grupo, Xiomara Fortuna pidió el apoyo incondicional por encima de los extranjeros.