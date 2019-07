Mcfee advierte terminará con turismo de RD si hacen daño a sus perros

El magnate y fundador de una compañía de antivirus, John McAfee, adviertió este sábado que si en República Dominicana, le hacen daño a alguno de sus perros trabajará para terminar con el turismo.

“Si la República Dominicana daña un solo pelo en cualquiera de mis perros que forzaron @theemrsmcafee y de separarme, entonces, sí, lloverá la ira del cielo” indicó Mcfee en su cuenta de twitter.

Agregó: “El problema que ahora tenemos es que el República Dominicana no nos ha devuelto nuestros perros. No se nos permitió dejar a nadie en nuestro barco para cuidarlos cuando nos deportaron. El doctor. El gobierno tomó la custodia y no hemos escuchado nada. Si fueron dañados, trabajaré para asegurar que D.R. Termina el turismo”.

John David McAfee fue apresado el pasado miércoles cuando entró armado por la costa norte del país junto a un grupo de extranjeros, quienes fueron deportados por la Dirección General de Migración hacia sus diferentes naciones.

Las autoridades del Ministerio Público informaron que el empresario John David McAfee, fue deportado hacia su país de origen Inglaterra.