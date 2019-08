Conaleche aprueba sugerir un precio de 26.60 pesos para litro de leche grado A

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) aprobó dictar la semana próxima una resolución donde sugerirá un precio de 26.60 pesos para el litro de leche grado A que las industrias compran en finca.

La disposición se alcanzó en una reunión entre directivos de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) y el Conaleche, cuyo presidente es el ministro de Agricultura (en este caso Osmar Benítez).

El sector ganadero ha librado una intensa lucha para que las empresas que compran su producto eleven el precio. Emprendieron por largo tiempo una serie de acciones que no arrojaron resultados, incluyendo una marcha a la sede de Agricultura, hasta que esta vez se ponen cerca de la meta que procuran. Los ganaderos han pedido un incremento de 23.50 a 30 pesos. “Eso que estamos diciendo sobre la resolución no quiere decir que la leche ya subió, porque debemos dejar claro que todavía la industria no ha dicho que sí”, le dijo a elCaribe el presidente de Aproleche, Eric Rivero, concluida la reunión con el ministro Osmar Benítez y otros funcionarios del Conaleche.

Con la decisión del Conaleche, de establecer un precio sugerido por resolución de 26.60, los ganaderos terminarían aceptando o acogiendo como bueno y válido los planteamientos que había hecho el ministro de Agricultura, en el sentido “el análisis que hizo un equipo económico de la institución determinó que el precio no puede llevarse a los niveles que se está exigiendo, de 30 pesos, sino más bien a 26.60”.

En el caso de la leche que no es grado A, el precio va desde 14 hasta los 18 pesos. A la cifra que buscan acercarse los ganaderos es a los 60 centavos de dólar a que estaba el litro hace siete años en finca (30 pesos). “Hoy está a 48 centavos de dólar el litro”, según la Aproleche.

La contrapropuesta que ha venido haciendo la organización es que semestralmente se fuera ajustando el precio para facilitar la negociación, hasta terminar en junio de 2021, con el número global al que aspira, que es 30 p/*/*esos.