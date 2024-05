Unos piden ajuste del valor, otros exigen cumplir con los contratos; advierten riesgos de demandas internacionales

La reciente escalada en los precios internacionales del cacao ha desencadenado un conflicto entre los productores del grano y los compradores en República Dominicana, lo que ha llevado a considerar la intervención estatal como mediador.



Algunos productores de cacao y el presidente de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (Conacado) explican que es común que los propietarios de fincas comprometan una parte de la cosecha para financiarse (hasta un tercio de ésta), especialmente en épocas “muertas” o de baja producción.



Y, en el caso en cuestión, eso ocurrió cuando los precios oscilaban entre 7 mil y 8 mil pesos por quintal. Sin embargo, la repentina cotización al alza en los mercados internacionales del fruto, que ha llegado hasta los 30,000 pesos por quintal, ha generado confusión y disputas sobre los compromisos contractuales.



El presidente de Conacado, Isidoro de la Rosa, señaló que históricamente, cuando el productor contrata, el exportador también debe hacerlo para evitar especulaciones. Sin embargo, la situación se ha complicado porque muchos productores se niegan a entregar la cantidad comprometida debido al repentino aumento de los precios “y a la presencia de intermediarios con recursos de procedencia dudosa” (esas son palabras de De la Rosa).



Informó que en el momento en que los productores asumieron el compromiso para la entrega de cacao, el precio oscilaba entre los 7,000 y 10,000 pesos el quintal. Ahora fluctúa entre los 15,000 y 20,000, pero llegó a cotizarse a 30,000 pesos. Esta situación ha generado una diferencia significativa en los ingresos de los productores.



El lunes, más de una decena de empresas e instituciones publicaron un comunicado en el que advierten sobre los riesgos de demandas a los que se expone República Dominicana por incumplimientos de acuerdos y citó la importancia de mantener la confianza con la industria internacional.



Dos o tres de los productores consultados por elCaribe aseguraron que cuando se produjo el incremento de precios, “en momentos que el cacao subió como nunca”, muchas de las casas comerciales optaron por desistir de los compromisos contractuales que tenían con ellos. “Anularon los contratos; incluso, llegaron a comprarnos al precio alto, pero fuera de contratos, porque ya esos contratos habían quedado sin efecto. Entonces no entendemos cómo nos exigen ahora que les entreguemos el cacao que ellos entienden debemos suministrar por compromisos y al precio anterior, que es mucho más bajo que el actual. Si ya los contratos se habían dejado sin efecto, ahora no procede que nos exijan la entrega”, indicó la persona citada a este periódico.



“Lo que quieren las casas es que se les honre, pero con los contratos que establecían un precio de 8,000 pesos por quintal”, dijo otro de los cultivadores.



¿Y por qué anularon esos contratos? preguntó elCaribe. “Porque había mucha demanda de cacao y poca oferta. Si el compromiso se hizo, yo entiendo que debo respetar eso, pero yo también quiero que haya coherencia, porque muchas de las empresas, muchas de esas casas que ahora hacen el reclamo, llegaron a comprar cacao a sobreprecio, sin contrato”, indicó otro productor, consultado por separado de los demás para este escrito.



Los cálculos que realiza Isidoro de la Rosa indican que como el mercado se ha multiplicado por 4, resulta que ahora el productor que contrató un tercio de su producción no quiere entregar. “Y debo decir que se ha desatado una presencia de muchos intermediarios, incluso con recursos de procedencia dudosa; de un momento a otro ha salido gente con camionetas llenas de dinero a comprar cacao”, advirtió.



Y agregó: “Hay un serio problema, donde los exportadores tienen el compromiso de cumplir con los contratos y los productores no quieren cumplir sus compromisos hechos por contrato”.



Fenómeno extraño



“Lo que ha estado ocurriendo en el mercado de cacao es una locura, porque el mercado nunca se había comportado así”, indicó De la Rosa.



Así las cosas (vistos los precios de referencia al momento de los contratos que hablan tanto los productores, como la Conacado, que son el motivo de la discordia) el productor tiene una diferencia de entre 5,000 y 7,000 pesos por quintal, pero hace 15 días tenía una diferencia de 20,000. “Lo que se quiere es llamar la atención porque la mayoría de los productores que deben entregar el cacao lo que está exigiendo es que les arreglen los precios. El sector, las empresas, ha querido dejar claro que no es que no se quiere; es que no se puede, porque los compradores internacionales no ceden, mejor nos llevan a arbitraje”, explicó Isidoro de la Rosa.



En el mercado global, el precio del cacao cayó más del 30% la primera semana de mayo del 2024. Pasó de un récord histórico en abril, cuando superó 11,000 dólares la tonelada métrica, a 8,028 dólares el día 3 de mayo. Pese al desplome, su precio es considerablemente alto. El monto representa un incremento del 165% en los últimos 12 meses. En mayo de 2023, el costo de la tonelada era de 3,019 dólares, causado principalmente por la disminución en la producción de Costa de Marfil y Ghana, principales productores mundiales.



Los exportadores de cacao de Costa de Marfil han pedido apoyo financiero para mitigar la volatilidad del mercado que ha sido atribuida a la escasez de granos, lo que ha llevado al aplazamiento de algunos contratos.

Es problema privado que quizás llegue al Gobierno

Ecuador, tercer productor y exportador de cacao del mundo, ha visto un aumento en los precios, al pasar de alrededor de 120 dólares (7,400 pesos dominicanos, si se quiere ver de forma local) por quintal a más de 400 dólares.



La producción general de cacao en República Dominicana es alrededor de 75 mil toneladas de exportación y 80 mil de producción. A nivel local, en las fincas se compra en quintal, pero la cotización internacional se mide en toneladas. En la conversación con Isidoro de la Rosa, este indicó que lo que se espera es ver cómo los compradores (los que reciben el producto en el extranjero) flexibilizan. “Pero tú sabes que no van a ceder; lo que podrían hacer es aplazar para que se les entregue en seis meses más. Pero debemos tener claro que el comprador no va a cancelar contratos y por eso el exportador (las empresas locales) está obligado a hacer que el productor cumpla con los contratos. Como ya se ha vuelto un problema sectorial la política pública tiene que intervenir”, apuntó De la Rosa.