Luis Mejía Oviedo, nuevo presidente de ODECABE

El licenciado Luis Mejía Oviedo fue electo nuevo presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) para el período 2019-2023.

La escogencia de Mejía se produjo durante la Asamblea General Eleccionaria de la institución celebrada la tarde este jueves en Panamá.

“Quiero agradecer a Dios por lo que ha sucedido aquí”, indicó Mejía Oviedo tras le elección que fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de Colimdo TV. “Esta gestión de ODECABE estará preñada buscando la integración. No vamos a marginar a nadie ni por lengua, ni por desarrollo, ni por ninguna razón humana. Todos somos valiosos en la ODECABE”, agregó.

El también miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) hizo un llamado a la integración y no “de palabras, sino de hechos”. “No seré un presidente solitario. No gobernaré solo con la directiva, sino con las comisiones y de manera integrada. Vengo del Caribe y no tendré diferencias de lenguas. No tendré diferencias de cargos”, sostuvo.

Es la primera vez que Mejía se postula para un cargo de esa magnitud en 20 años que tiene al frente del COD. “Lo hice lleno de orgullo, lleno de entusiasmo. Gracias por escogerme como su presidente y vamos a trabajar unidos. Lo prometo y me comprometo y que viva ODECABE”, expuso.

Con su elección, Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), se convirtió en el segundo dominicano que alcanza en la posición. Se recuerda que el doctor José Joaquín Puello presidió ese organismo por varios períodos.

La primera vicepresidente de ODECABE será Jimena Saldaña, de México; segunda vicepresidenta, Ciro Solano, de Colombia; tercera vicepresidenta, Sara Rosario, de Puerto Rico; tesorero, Camilo Amado de Panamá; además de los vocales Judy Simmons, de Bermudas; Ruperto Herrera, Cuba, y Cristopher Samuda, Jamaica, respectivamente.