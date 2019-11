“Aquino en este béisbol no ha hecho nada”

Así se refirió el presidente del Licey sobre Arístides. Erick Almonte dijo que ciertos equipos se manejan como ventorrillos

Aunque son ejecutivos en diferentes ramas del mismo negocio, Domingo Ernesto Pichardo hijo y Erick Almonte soltaron lanzamientos con mucha velocidad que nadie quisiera sentir en su anatomía.

Almonte, quien dirige la Federación Nacional de Peloteros (Fenapepro), entiende que ciertos equipos de la pelota local se manejan con un pobre criterio para ser del nivel profesional. Su reacción llega tras el tranque que se ha dado entre Arístides Aquino y el Licey.

Pichardo, de su lado, presidente de los Tigres, dijo que las exigencias del pelotero para jugar con los azules “están fuera de contexto”. “Lo que el señor Aquino aspira es un monto que en este béisbol ningún un pelotero ha ganado lo que él pretendía”, dijo a elCaribe.

Pichardo reveló que el patrullero exige más de 17 mil dólares para jugar con el Licey y que solo estaría en acción hasta el 17 de diciembre, lo que tampoco encaja en los planes de los Tigres.

Cuando se le habló sobre los números que puso Aquino con Cincinnati tras su debut en agosto pasado, mes en el que dio 14 jonrones, Pichardo aumentó la velocidad de sus envíos. “Aquino en nuestro béisbol no ha hecho nada. Nosotros tenemos en nuestro roster, en nuestro equipo, peloteros que han rendido grandemente en este béisbol y que son remunerados de una manera justa. Para que el señor Aquino pueda aspirar a remuneraciones de este tipo, él necesita demostrar que realmente puede jugar en este béisbol. Que él haya dado 19 jonrones en las Grandes Ligas con Cincinnati a mí no me dice nada, simplemente que es un buen jugador. ¿Pero cuántos jugadores de Grandes Ligas que han sido jonroneros allá han venido a esta liga y han sido un verdadero fracaso? Él tiene que demostrar que realmente puede jugar en esta liga”, dijo. Aquino fue cambiado en la pasada campaña del Escogido al Licey y estaba señalado para debutar ayer.

En defensa de los peloteros

Almonte tronó en su cuenta de Twitter @erickalmonte13, en la mañana de ayer.

“Equipos manejados como ventorrillos. Venirle con disparates a un pelotero Grandes Ligas que por dos meses fue una sensación a nivel mundial. Peor es el que se sienta a negociar y después se hacen llamar hombres de béisbol”, escribió Almonte, en franca alusión a la situación entre Aquino y los Tigres.

“Los fanáticos se quejan de los pocos jugadores dominicanos de MLB, pero a los que quieren jugar no les quieren pagar. Este maltrato hacia el pelotero se va a acabar con la implementación de la agencia libre. Y veremos cuál gerencia se va a poner a trabar como deberían”, dijo Almonte en otro tuit.

Almonte estuvo ayer reunido con los peloteros de Escogido y Licey. Tras terminar su agenda de trabajo reiteró a elCaribe que su misión “es estar del lado del pelotero, para eso nos pusieron (en la Fenapepro) y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”.