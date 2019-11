Afirman participación del presidente Medina en campaña no viola ley electoral

El Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, manifestó ‪este martes‬ que el presidente Danilo Medina tiene todo el derecho de participar de la campaña electoral y hacer proselitismo a favor de los candidatos de su partido.

En este sentido, el dirigente político rechazó los argumentos del PRM, en el sentido de que la presencia del presidente de la República en un acto político en La Vega, el pasado domingo, constituya una violación a la ley electoral.

“Lo que la ley electoral establece es que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no pueden valerse de su cargo para desde él hacer campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato; ni tampoco pueden usar las áreas, espacios, instrumentos, equipos y personal institucional para esos fines, ni tampoco que los actos públicos de las entidades estatales sirvan de escenario para la promoción de candidatos”, expresó el también miembro del Comité Central del PLD.

“Pero el presidente de la República y cualquier otro funcionario puede ejercer su derecho a la libre reunión, asociación, y participación política, como todo ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y más si es en su tiempo libre, como son los sábados, domingos y en horarios no laborables”, agregó Dantés Díaz.

“Y ese derecho a la libertad, consagrado en la Constitución de la República, establece además que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedirle lo que la ley no prohíbe, así que mientras se observe fielmente las limitaciones que en ese sentido impone la ley electoral, no hay ninguna violación de parte del compañero presidente ni de ningún funcionario al participar en actividades proselitistas”, concluyó.