Fuera de serie

La experiencia indica que Dios no cabe en la caja de nuestros pensamientos, el usa a quien quiere, pecador o santo, de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan, no va a pedir permiso ni necesita dar explicaciones, sus caminos no son tus caminos y tus pensamientos no se acercan a los suyos, hará sendas donde piensas que no hay, conexiones que te dejarán en la perplejidad absoluta, de hecho por causa de su plan llegarás a experimentar cambios internos tan contundentes como cambios de gustos, e ideas encajando donde antes no era posible. Dios levanta a quien no imaginas, ama a quien no lo merece y perdona lo imperdonable. Prepárate para lo inesperado de Dios, ciertamente planea bendecirte y también sorprenderte!