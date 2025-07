¿Estás mirando, un problema en cada situación o un desafío en cada circunstancia? Algunos vemos llegar al enemigo en llamas justo cuando todo parece colapsar, otros entienden que su crisis propicia el momento perfecto y la condición estratégica para recibir un gran milagro, sin embargo, en la escala divina, esto va más allá. ¿Por qué no lo ves como la gran oportunidad de Dios acercarse a ti, cambiar y bendecir tu vida mientras El ajusta tus circunstancias? Un día tendrá que ser! El objetivo primario del Padre no son tus problemas, siempre lo será tu alma. No hay dudas que Dios se preocupa de nosotros, pero ante todo ya se ocupó de darte su vida y quiere salvar la tuya! ¿Puede ser hoy?