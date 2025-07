Una vez me preguntaron: ¿Cuántos años debe una persona valiosa esperar para ser validada? Y mi respuesta fue, siempre dependerá de cuantos años esa persona se mantiene en el mismo círculo que «necesita lo que ésta vale» pero no reconoce lo que merece. La valoración tiene un componente externo (capacidad, potencial, méritos, valores) y otro interno (identidad, auto apreciación, talentos) Cuando no conoces tu valor cualquiera podría mentirte sobre lo que vales o ponerle precio a lo que haces. El sensato te quiere bien pero no mejor que él, el inteligente «quiere que te destaques pero no que le opaques.» Y si bien es cierto que no trabajas por premios, tampoco quieres ser devaluado sin remedio. Se justo contigo para poder ser feliz. La gente ignora por conveniencia pero valora por obligación, toma tu lugar. l