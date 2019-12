Camila alcanza peldaños en el triatlón

La joven atleta, de 19 años, viene de lograr la medalla de plata en el Iberaomericano celebrado en Chile

Con apenas tres años en el triatlón, Camila Romero se ha convertido en una de las principales atletas de la selección nacional de esa disciplina. Su entrega en este exigente deporte, la han llevado a mostrar sus cualidades por diferentes certámenes internacional, siendo el más reciente el Campeonato Iberoamericano de Triatlón, celebrado en la ciudad Santiago de Chile, donde conquistó la medalla de plata.

“El amor a este deporte es lo que me ha hecho ser una buena atleta”, dijo Romero, de apenas 19 años, a elCaribe. “Tengo tres año incursionando en este deporte, los cuales han sido productivo, pero a la vez complicado porque son tres deportes en uno en los que tiene que estar y ser bueno en los tres. No es solamente ser bueno en natación o en bicicleta”, agregó. En la actualidad, Romero ocupa el puesto número 239 en el escalafón de la Unión Internacional de Triatlón (UTI por sus siglas en inglés), y 55 en el ranking continental.

Asimismo, la joven atleta capitaleña fue miembro de la delegación dominicana que participó en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, además de obtener el puesto 49 del Mundial de Triatlón, celebrado en la ciudad de Lausana, Suiza, en agosto pasado. También participó en la Copa Mundo, efectuado recientemente en la playa San Souci.

“Muchas son las metas que tengo por delante. Quiero ser una gran atleta que represente a mi país en grandes competencias internacionales. Además sueno con participar en unos Juegos Olímpicos y con Dios por delante lo vamos a lograr”, dijo de manera positiva Camila.

Agrega, que desde ya se prepara para una serie de compromisos internacionales en los que estará participando el próximo año, entre los que se encuentran el Panamericano Junior y los Centroamericanos de Triatlón. “De Camila tenemos una alta valoración. Es una joven disciplinada, de familia, pero sobre todo con mucho deseo de superación personal y en el deporte. Ha ido escalando peldaño tras peldaño, pero también ha tenido sus tropiezos y ha sabido levantarse para continuar por el sendero del éxito”, dijo Franklin de la Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri).

Historia

Su incursión en el triatlón es responsabilidad de su madre. “Lo mío era la natación. Después me aburría el tanto nadar hasta que mi mamá me puso a correr. Después de un año, el profesor del colegio donde estudiaba me incentivó a montar bicicleta para complementar los tres deportes que compone el triatlón y desde ese entonces la experiencia ha sido muy buena”, señala Romero.

Sostiene que la preparación de una atleta de triatlón es muy difícil debido a que tienes que dedicarle tiempo a los tres deportes que integra este deporte. “Gracias a Dios que he sabido jugar con los entrenamientos, es decir, brindándole el tiempo que cada deporte requiere. Tengo un persona de trabajo que está encabezado por el entrenador (el cubano Alfonso) González. Primero nadamos, luego montamos bicicleta y después corremos. No es fácil, pero si le pones amor, lo logras”, indicó.

A la par con el triatlón, Romero estudia gastronomía en el Instituto Superior Mariano Moreno los días martes, miércoles, juegos y viernes.

“Todos los días me levanto a las cuatro de la mañana para estar lista a las 5:30 (a.m.) para iniciar los entrenamientos con la carrera hasta las siete de la mañana. Procedo a bañarme para irme a la universidad, después regreso a mi casa y de ahí nuevamente a los entrenamientos, esta vez con la natación”, sostiene la destacada atleta.