David Collado no se repostulará; apoyará “candidata” del PRM

El alcalde del Distrito Nacional David Collado anunció que no buscará la reelección a dicha posición para la que fue electo en el año 2016, a pesar de que cuenta con más de un 80% de aceptación de la ciudadanía, y que en cambio apoyará desde hoy a la “canddidata” del PRM.



En un discurso transmitido por televisión y redes sociales este jueves el alcalde dijo que se ha caracterizado por ser un líder que no se aferra a los cargos: “Los cargos son transitorios, no deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito”.

En ese sentido, expresó que “Quiero aclarar que no he tenido ni tengo al día de hoy ningún acuerdo para ocupar otra posición política, siempre he creído que nada en la vida es para siempre”.

Collado insistió en que no se respostulará a la Alcaldía de la Capital a pesar de que tiene a su favor más de 70% de intención de los votos, y aunque no dijo quién será la candidata del PRM anoche se especuló que será Carolina Mejía, secretaria general de la organización e hija del expresidente Hipólito Mejía.

“Me siento bien ya que hoy me puedo parar aquí frente a ustedes y decirles que he gobernado la ciudad con transparencia, con honestidad… No he cargado ninguna habitación de hotel, ni viáticos, ni pasajes aéreos a la ciudad…. De igual forma, ningún familiar mío ha sido beneficiado por mi posición ni siquiera con una flota de un celular”, destacó Collado.

Dijo que está siendo coherente con su accionar político: “Yo he dado lo mejor de mí, todos y cada uno de los días, a Santo Domingo… Asumí un período en la Cámara de Diputados; Igualmente asumí este período al frente de la Alcaldía y hemos sentado las bases para que sigamos avanzando por lo que entiendo que el componente fundamental de desarrollo de una sociedad es el relevo y la renovación de ideas y dar paso a los demás” expresó. También resaltó en su alocución los logros al frente del Ayuntamiento de la capital entre los que destacó el rescate del malecón de Santo Domingo, el monumento Fray Antonio de Montesinos y la entrada de la ciudad por la Plaza de la Trinitaria. También el rescate de los cementerios que son resaltados hoy por su limpieza y seguridad.

Valoró el trabajo realizado en los mercados de la ciudad, la iluminación del Ensanche la Fe, de la avenida de la Salud, Cristo Rey, entre otros, así como los parques de diferentes barriadas de la capital; y resaltó la recuperación de miles de kilómetros de aceras, calles y sistemas de drenaje en diferentes barrios de las tres circunscripciones de la ciudad.

Además, Collado aseguró que uno de los puntos más luminosos de sus tres años al frente de la alcaldía son los niveles de transparencia en la administración pública que ha sido escogido como modelo mundial del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y también la renegociación de los contratos de recogida de basura, donde la ciudad se ha ahorrado más de mil 300 millones de pesos. Llamó a la esperanza de sus seguidores y dijo que se siente satisfecho por haber asumido y cumplido con no fallarle a su generación.

Ha mantenido distancia del PRM y el PRSC

Miguel David Collado Morales es un político, empresario y comunicador de nacionalidad dominicana. Fue Diputado por el Distrito Nacional desde el 2010 hasta el 2016, y actualmente es el alcalde del Distrito Nacional. En las elecciones generales del 2016 ganó la Alcaldía de la Capital con el 56.69% de los votos contabilizados frente a Roberto Salcedo, candidato del oficialista PLD y aliados, quien logró el 37.10%. Fue postulado porel PRSC y apoyado por el PRM, organización de la que anoche dejó claro su militacia política.