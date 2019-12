Más de 10 mujeres mueren en clínicas estéticas este año

El director de la Escuela de Cirugía Plástica del Hospital Gautier, Severo Mercedes, lo atribuye a intrusismo profesional

En lo que va de año más de diez clínicas de estética han sido clausuradas por el Ministerio de Salud Pública por haber incurrido en violaciones a los reglamentos sanitarios, trayendo como consecuencia la muerte de al menos ocho mujeres y un hombre.

La víctima más reciente fue Joselyn Agramonte, quien residía en los Estados Unidos y viajó al país a finales del mes pasado a realizarse una lipoescultura en la clínica Dermo Stetic Laser Clinic, en donde recibió 25 perforaciones en su abdomen que provocaron su muerte, según la autopsia realizada en el Instituto de Patología Forense y cuyos detalles fueron dados a conocer ayer por el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.

Aunque no reveló el nombre de los médicos que realizaron el procedimiento, el funcionario reveló que el caso será sometido ante el Ministerio Público para fines de investigación y sanción, mientras que la clínica será cerrada de manera indefinida y no provisionalmente como inicialmente se había dicho, por ser reincidente y haber acumulado varias muertes de pacientes en lo que lleva en funcionamiento.

Una de las víctimas del centro ubicado en la calle 13 esquina Armando Oscar Pacheco, número 11 Urbanización Fernández en Santo Domingo, fue Julia Arias Almonte, de 27 años, quien falleció a principios de este año tras practicarse una abdominoplastía en la referida clínica, evento que provocó su cierre provisional.

Según el funcionario, la institución está en proceso de revisión de las normativas ya que hay clínicas reincidentes que no han sido cerradas de manera definitiva porque el reglamento ordena que la suspensión sea provisional hasta que el centro haga las adecuaciones que le exige la Dirección de Habilitación.

Hay intrusismo en profesion



El doctor Severo Mercedes, director de la única Residencia de Cirugía Plástica que existe en el país que funciona en el Hospital Salvador B. Gautier, dijo que con el “boom de la nalgomanía” para aumentar el tamaño de los glúteos muchas mujeres se colocan en manos de personal no certificado y son operadas en lugares sin condiciones donde les inyectan biopolímeros que les provocan daños.

En ese sentido, dijo que actualmente hay muchos médicos realizando este tipo de procedimientos estéticos sin estar certificados ni haber realizado los estudios que los avalen.

Dijo que los médicos deben pasar por una escuela de postgrado con un mínimo de dos años de cirugía general y estudiar otros cuatro años la especialidad de cirugía plástica.

El también secretario docente de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica que agrupa a profesionales de 22 países, dijo que el intrusismo profesional por dinero está provocando que alrededor de ocho y diez pacientes por semana acudan al Salvador B. Gautier drenando de los glúteos y buscando reparación de daños, por inyecciones en los senos, cuyo líquido aparece en los genitales, lo cual está provocando muertes, suicidios y otras complicaciones de la salud en las pacientes.

Sostuvo que el turismo de salud está garantizado siempre y cuando los pacientes identifiquen que el especialista este certificado.

Presidente CMD dice Ministerio está facultado a regular práctica médica

De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, dijo que la Ley General de Salud faculta al Ministerio a regular la práctica médica en el país.

Sostuvo que frente a estos casos se aprecia la importancia de la colegiación de los médicos, ya que esa institución se desliga y no asume ninguna responsabilidad en los casos de médicos que ejercen la medicina de manera ilegal.

Entre los centros clausurados este año figuran las clínicas Caribbean Plastic Surgery, Dr. Ureña Arias, Centro Médico Escaño, Monumental, Siluet Esthetic Clinic y el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA) por parte de la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública tras haber hallado serias irregularidades.

Casos trascienden fuera del país



Los hechos llegaron a las portadas de importantes diarios internacionales, como el británico The Guardian y The New York Times al conocerse que, al menos, cuatro de las víctimas eran ciudadanas norteamericanas que vinieron al país atraídas por el bajo costo de las cirugías, así como por la facilidad de extraerse grandes cantidades de grasa y practicarse hasta seis procedimientos en un mismo día, en violación a las regulaciones estadounidenses, que advierten sobre las altas probabilidades de sufrir insuficiencia cardiaca y tromboembolismo.

Según el reportaje de The Guardian, de las más de 23 mil cirugías practicadas el año pasado en las 54 clínicas de cirugías estéticas habilitadas en el país, más de 18 mil fueron realizadas a extranjeros.

Centros en la mira de las autoridades

A la muerte de Julia Arias Almonte, en Dermo Stetic Laser Clinic en enero pasado, le siguió el fallecimiento de Altagracia Díaz por un embolismo graso con shock de pulmones e insuficiencia respiratoria, en el mes de mayo en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA). En junio el joven residente en el Alto Manhattan, Manuel Núñez falleció tras someterse a una lipoescultura con transferencia de grasa a la región glútea en Caribbean Plastic Surgery. Ese se mismo mes, falleció Alexandra Medina, quien vino al país a hacerse una liposucción. En el Centro Médico Escaño falleció una norteamericana. También fue cerrada Siluet Estetic Clinic, donde falleció Sharlim Almánzar cuando se realizaba seis procedimientos por los que pagó seis mil dólares, suma con la que solo habría podido cubrir una sola cirugía.