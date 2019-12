El PLD conmemoró aniversario con marcha

El presidente Danilo Medina y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, encabeza lajuramentación de los candidatos a alcaldes de esta organización del Gran Santo Domingo como parte de los actos de la celebración del 46 aniversario de la fundación del partido.



Castillo dijo que, al conmemorarse este domingo los 46 años de fundación de esta organización política, este aniversario es un momento especial para valorar toda una trayectoria de éxitos políticos y electorales desde que el profesor Juan Bosch diera inicio a su mejor obra: “el Partido de la Liberación Dominicana”.

Dijo que entre los aspectos que se pueden valorar del proceso de vida institucional del PLD está la capacidad mostrada para entender a la sociedad dominicana y responder a sus necesidades más apremiantes, por eso, el PLD ha ido evolucionando en estos años, adecuándose a los nuevos tiempos.

“Este aniversario llega precisamente en un momento de cambios en nuestra organización, cambios que la están fortaleciendo y unificando más para continuar su trayectoria de servicio al pueblo dominicano. Como expresión de estas transformaciones hoy presentamos aquí, en el Gran Santo Domingo, a una diversidad de candidatos a alcaldes fruto de las primarias abiertas realizadas por nuestro partido y de su alianza estratégica con el Partido Revolucionario Dominicano”, expresó el candidato presidencial.

Castillo enfatizó que los estudios indican que el PLD ganará el 70% de las alcaldías de todo el país en las elecciones de febrero próximo.

“Este 15 de diciembre el PLD cumple 46 años de fundado por el profesor Juan Bosch. En las últimas semanas he recorrido el país de punta a punta, a todo lo largo y a todo lo ancho, he podido sentir y he podido comprobar que el PLD cuenta con la mayoría de los corazones de los dominicanos y dominicanas; y ese PLD por igual que siento en las calles es un PLD más activo, más operativo, más dinámico, más unido y más fuerte que nunca, y con un PLD así en las calles el triunfo en las elecciones municipales de febrero próximo será una gran victoria, ganaremos sobre el 70% de todas las candidaturas municipales en estas elecciones junto a nuestras fuerzas aliadas”.