“González Espinosa fue el primero que apoyó acuerdo con Leonel”

Fuerza del pueblo. La Fuerza del Pueblo tendrá locales abiertos en todas las provincias a más tardar el 31 de este mes y en la composición de sus estructuras respetará la cuota de 40% de cargos mínimos para las mujeres.



El secretario general del partido Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Florián, reveló ayer que fue a José González Espinosa, antiguo dirigente de ese partido y actual director del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad) a quien primero contactó el sector de Leonel Fernández para proponerle un acuerdo político que convirtió en FP al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y a Fernández en su presidente y candidato presidencial.

“El que no quería primero era Esteban Díaz Jáquez, pero fue González Espinosa que lo convenció y estuvo de acuerdo hasta el 18 de octubre. No sabría decir que lo hizo cambiar de opinión”, comentó. Agregó que ante la propuesta del sector Fernández de formar “un gran partido”, “simple y llanamente lo aceptamos” y que para esos fines comenzaron el nueve de octubre las conversaciones. “Primero contactaron a González Espinosa que se reunió con Leonel y luego nos contactaron a nosotros y fuimos juntos y discutimos juntos los temas”, refirió Florián.

¿González Espinosa estuvo de acuerdo, entonces? Ante esa pregunta esta fue su respuesta: “Estuvo de acuerdo con todo ese proceso hasta el día 18, un solo compañero de Santiago se opuso; todo el mundo estuvo de acuerdo a pesar de los empleos en el gobierno, hasta ahora han cancelado 13 dirigentes y nadie ha decidido devolverse, los amenazan, les dicen cosas, pero eso no importa, tomamos una decisión”, subrayó.

Dijo que han estado juntos en políticas desde hace más de 40 pues ambos fueron de la línea roja del Movimiento 14 de Junio, donde se conocieron, pero González Espinosa quedará excluido de la organización si promociona candidatos de otros partidos.

El acuerdo para los dirigentes del PTD también implicaba tomar la decisión de dejar el gobierno, algo poco común en los políticos del país. Sobre eso, Florián afirmó que los miembros de su partido tienen formación política y que no confunden ese oficio con el negocio.

“Por eso cuando escucho gente diciendo que lo hicimos por dinero, me río de eso, cambié para peor porque tenía una camioneta del Estado y me la quitaron cuando me cancelaron”, se quejó. El político también está dolido con el presidente Danilo Medina por alegado trato indiferente que recibieron desde que se convirtió en presidente del país.

“La primera convención para apoyar a Danilo Medina como candidato en el 2012, cuando todavía estaba por debajo en las encuestas , la hicimos nosotros y él nos dijo que éramos muy guapos y atrevidos; le puedo afirmar que después que Danilo Medina ganó las elecciones y se hizo presidente lo ví una sola vez, jamás nos pudimos volver a reunir; posteriormente en el 2016 volvimos y lo postulamos, asistió a la convención y nunca más lo he vuelto a ver, nunca nos recibió, le solicitamos muchísimas reuniones, tal vez recibió a González Espinosa como funcionario de Procomunidad, pero como partido nunca nos recibió”, afirmó el dirigente de FP.

Dijo que el sector del presidente Medina solo les interesaba ganar con ellos pero no incluirlos en el gobierno. Dijo que el trato a los dirigentes del PTD fue distinto en las administraciones de Fernández. “Generalmente nos reuníamos con él y con el equipo de gobierno, era otro tipo de trato, otra realidad”, expresó.

Otra razón por la que ese partido ya tenía en agenda condicionar una nueva alianza con el PLD es debido a que, según él, el objetivo de la Ley de Partidos es destruir los partidos pequeños.

Dijo que al menos en el nivel municipal ya no era posible una alianza con el partido oficial porque cuando se hizo la reserva de candidatura se evidenció que llevarían pocas candidaturas.

“Llevaríamos 20 candidatos a regidores y con el agravante de que los candidatos van con voto preferencial y van a medirse con los candidatos del PLD ninguno de los candidatos de los partidos pequeños sacaría representante y eso implicaba perder el reconocimiento”.

“Desde que se anunció, la gente no para de llamar”

Sobre la decisión de que Fernández sea el nuevo presidente de la organización, Antonio Florián dijo que él ocupaba el puesto y que fue el primero en aceptar porque se trata de construir un proyecto político con posibilidades reales de poder y que la dimensión del liderazgo político del expresidente de la República lo hacen merecedor del cargo.

“Estamos transformando una organización pequeña, con historia, con principios, en un partido grande y es a tal punto que desde que se hizo el anuncio aquí no para gente de venir y de llamar que quieren formar parte, gente que se fue del partido y uno hizo esfuerzo para que volvieran ahora son ellos que te llaman y dicen que están dispuestos”, resaltó. El domingo FP tiene un congreso extraordinario que se hará en el local de la organización para aprobar los cambios en símbolos.