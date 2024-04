Candidato presidencial dice que el error en el enfoque es que no existe una filosofía para mejorar la enseñanza

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, propuso la aplicación de un modelo educativo que permita avanzar hacia la calidad de la educación basado en el método Stem. Esa metodología se basa en plantear al estudiante la resolución de distintos problemas para facilitar el aprendizaje.



Fernández dijo que hay que reconocer los avances que ha tenido la educación como la inclusión, la baja deserción escolar y ha bajado la edad escolar, así como la garantía de la educación gratuita a toda la población.



El expresidente presentó su propuesta de gobierno ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en el marco de la serie con los candidatos que ha organizado el gremio de cara a las elecciones del 19 de mayo.



“Ese modelo podría generar el cambio para dar un salto cualitativo en educación. El modelo cambia el aprendizaje en base a la memoria hacia un modelo de aprendiendo haciendo, entonces se debe ir introduciendo el modelo Stem porque va generando un pensamiento crítico y de razonamiento; porque cuando vamos a los exámenes PISA, lo que se mide es la capacidad de razonamiento que tiene el estudiante, como tu pensaste para resolver esto; no es la vieja escuela que no nos enseña a pensar sino a repetir, la gran revolución será eso, la lógica, la capacidad para debatir para tener un punto de vista distinto, por tanto si se introduce esto podría revolucionar la educación”, apuntó el expresidente.

Fernández dijo que el modelo educativo actual reproduce la inequidad.



“El modelo educativo actual no reduce la inequidad, reproduce la desigualdad en nuestro país, un niño que sale de algunas de esas escuelas bilingües, tendrá un nivel de preparación muy superior al de un niño que sale de una escuela pública”, apuntó.



Sostuvo que lo que ocurrió con el reclamo de más recursos a la educación es que se enfocó solo en el dinero sin pensar en una filosofía educativa y que esa sería la causa de que a pesar de la inversión no hay avances en la calidad en los estudiantes.



“Cuando se planteó el tema del 4% en educación, no se hizo con una filosofía de que era lo que queríamos en educación, se entendió como que solamente era un tema de que no había suficientes recursos, mi idea siempre fue aumentar el presupuesto en educación de manera gradual; cuando llegamos en 2004, la inversión era 1.2% del PIB y le entregamos en 2.7% en 2012, de 1.2 a 2.7 pues es un aumento gradual”, subrayó.



Apuntó que a la gran inversión en educación por diez años no se ha producido una mejoría importante en los indicadores de la calidad de la educación.



“Una reforma para la independencia del Ministerio Público carece de sentido”



Sobre la insistencia de reformar la Constitución para la independencia del Ministerio público, Fernández reiteró en que tanto en la Constitución como en la ley Orgánica está consagrada la independencia de esa institución.



“Plantearse una reforma constitucional para para la independencia del Ministerio Público, es algo que carece de sentido, porque ya existe”, apuntó el aspirante a la Presidencia.



Sobre la discusión de que el presidente de la República nombre al Procurador general de la República, dijo que ese es el modelo predominante en occidente.



“Se discute el tema de la designación, pero es que la designación por parte del presidente de la República no le quita esa independencia, es que ese es el modelo predominante en el mundo occidental”, apuntó. Consideró que el modelo legal del Ministerio Público del país es de los más modernos del mundo.



Fernández resaltó que es solo el procurador que nombra el presidente y que los demás miembros del Ministerio Público, van a ascender en función del mérito acumulado.



Campo será declarado prioridad



Fernández, al presentar su programa de Gobierno ante la cúpula empresarial, manifestó que, en materia económica, el sector agropecuario debe ser declarado de alta prioridad en República Dominicana para lograr que el país tenga plena soberanía alimentaria a través del aumento de la producción nacional.



Criticó la importación de productos agroalimentarios, una decisión del gobierno que, según dijo, ha afectado a los sectores productivos. “No importar bienes terminados sino los insumos para la producción libre de arancel y garantizar la producción y abaratar los precios”, planteó ante los empresarios.



Resaltó que la ley provisional aprobada en el Congreso para liberar del pago de aranceles la importación de 67 productos de la canasta básica, no logró bajar los precios, pero que si afectó a los productores nacionales.



En materia económica dijo que se debe hacer un cambio en el modelo sin renegar al pasado que ha sido la fuente del éxito que ha tenido el país. “Se debe hacer un cambio en el modelo, no negando el pasado que ha sido donde radica el éxito, sin abandonar plenamente ese modelo de trabajo intensivo, por uno de productividad, tecnología, economía y sociedad del conocimiento”, sostuvo.



Fernández cuestionó la cifra de que el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) es de 120 mil millones de dólares, según ha dicho el presidente Luis Abinader. Estima que el PIB real sería de 95 mil millones de dólares.

Conep inicia ciclo con los candidatos a Presidencia

El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, dijo que con la ponencia de Fernández arranca el ciclo de presentación de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, lo que ha sido una tradición del gremio empresarial en cada proceso electoral. En el encuentro, además del presidente del Conep, participó el vicepresidente ejecutivo de la entidad, César Dargam entre otros miembros de la Dirección ejecutiva del Conep. El encuentro se realizó a puertas cerradas en uno de los salones del gremio y la ponencia de Fernández fue transmitida en vivo por CDN canal 37 y otras plataformas digitales.

Ponencia

Fernández presentó su programa de gobierno de manera resumida y dijo que consta de 2 mil 24 propuestas.