"Bad Boys" triunfa con su regreso en EE.UU. y ya prepara su cuarta entrega

Los Ángeles (EE.UU.).- Will Smith y Martin Lawrence triunfaron este fin de semana en Estados Unidos con la tercera película de "Bad Boys", que, visto el gran éxito de su regreso, ya está preparando su cuarta entrega.

Según las estimaciones del portal especializado Box Office Mojo, "Bad Boys for Life" se anotó 68,1 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa las recaudaciones en EE.UU. y Canadá.

Cabe destacar que este fin de semana era especialmente largo en EE.UU. por el lunes festivo del Día de Martin Luther King.

"Bad Boys for Life", que cuenta con actores latinos como Kate del Castillo, Paola Núñez o Nicky Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami en su enfrentamiento ante una temible organización mexicana.

The Hollywood Reporter aseguró el pasado viernes que Sony ya está trabajando en una cuarta película de la saga.

La segunda plaza este fin de semana fue para "Dolittle", que en su desembarco en los cines logró 30 millones de dólares.

Robert Downey Jr., acompañado por Antonio Banderas y Michael Sheen, presenta su primer trabajo tras despedirse de Iron Man en "Avengers: Endgame" (2019) con esta nueva y aventurera mirada al famoso veterinario capaz de hablar con los animales.

Impulsada por su éxito en los Globos de Oro, donde ganó el premio a la mejor cinta dramática y el mejor director (Sam Mendes), "1917" redondeó el podio este fin de semana con 27 millones de dólares.

Mendes se adentra en la I Guerra Mundial, con un reparto en el que figuran George MacKay y Dean-Charles Chapman, para narrar cómo dos soldados británicos atraviesan territorio enemigo en una película cuya acción se desarrolla prácticamente en tiempo real y que está filmada en un aparente y espectacular plano secuencia.

"Jumanji: The Next Level" se quedó con la cuarta posición al embolsarse 12,6 millones de dólares para una recaudación global acumulada que ya supera los 700 millones.

Jake Kasdan, que ya dirigió "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017), regresa como realizador en esta secuela que vuelve a contar con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart como los divertidos protagonistas de un videojuego que los llevará a desiertos o montañas inaccesibles.

Finalmente, "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" sumó 10,6 millones de dólares a un botín total acumulado que asciende ya a 1.029 millones.

Con la dirección de J.J. Abrams, que ya se puso al frente de "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), esta nueva cinta de "Star Wars" retoma el enfrentamiento entre la heroína Rey (Daisy Ridley) y el villano Kylo Ren (Adam Driver).