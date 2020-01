Air Century anuncia nueva ruta a Santiago de Cuba

Santo Domingo.- La aerolínea Air Century anunció este miércoles que a partir del próximo 18 de marzo incorporará una nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional La Isabela Dr. Joaquín Balaguer hacia la romántica ciudad de Santiago de Cuba, ofreciendo a sus clientes más opciones de destinos.

Con el inicio de la ruta, la aerolínea incorporó a su flota un tercer Jet CRJ200, con 50 asientos disponibles en cada tramo, para eficientizar las rutas existentes y dar servicio a las nuevas rutas.

Arantxa Chahin, gerente de mercadeo, dijo que “con la adición de Santiago de Cuba a nuestra red de rutas regulares, damos respuesta a la creciente demanda de nuestros clientes por mas destinos en el Caribe. De esta manera, Air Century reafirma su posición como la aerolínea líder en servicios al Caribe desde el convenientemente ubicado Aeropuerto La Isabela en Santo Domingo, cubriendo ya 8 destinos incluyendo a Puerto Príncipe, Haití, San Juan, Puerto Rico, La Habana y Santiago en Cuba, Curaçao, St. Maarten y Aruba” .

Mediante una nota de prensa, el nuevo vuelo saldrá de Santo Domingo a las 7:30 AM, llegando a Santiago de Cuba a las 8:45 AM; así mismo la salida desde Santiago de Cuba será a las 9:45 AM, llegando a Santo Domingo a las 11:00 AM.

Air Century ha sido calificada por las autoridades aeronáuticas como una de las líneas aéreas de mayor crecimiento entre nacionales e internacionales y la primera línea aérea por volumen de vuelos del país.