UASD y Senasa carnetizan miles de estudiantes

Santiago. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, inició un proceso de entrega de carnet del Seguro Nacional de Salud (Senasa) a estudiantes, incluyendo los familiares.

El acto fue encabezado por la rectora Emma Polanco Melo, el director del recinto, José Tavárez; Mercedes Rodríguez, directora ejecutiva del Senasa, y autoridades universitarias en el Salón multiusos de la Biblioteca Profesor Juan Bosh. Rodríguez expresó que estas acciones las realizarán en todos los recintos de la UASD en el país y es parte de la deuda social que tiene la institución con el pueblo dominicano.

Con esta iniciativa se benefician los estudiantes que no tienen trabajo y que por mayoría de edad no pueden depender de sus padres tengan su propio seguro y que si sus padres no lo tienen puedan también recibir este beneficio. La rectora de la UASD, manifestó satisfacción por este paso de avance que viene a mejorar la calidad docente de los alumnos por su impacto social y por haberlo extendido al núcleo familiar.