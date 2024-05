ESCUCHA ESTA NOTICIA

Boston (EE. UU.). – La comisión de la Junta Central Electoral (JCE) que supervisa en Estados Unidos el montaje de las elecciones presidenciales y de diputaciones de ultramar, a realizarse el 19 de mayo de 2024, presentó este viernes junto a los miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE) y de las Oficinas de Servicios (OSE) de Boston y Providence, los avances del proceso electoral en el exterior a la comunidad dominicana, delegados de partidos políticos y representantes de medios de comunicación.

Encabezada Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE; la comisión también la integran los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Samir Chami Isa y Patricia Lorenzo Paniagua; quienes viajaron a territorio estadounidense desde el pasado miércoles 1 de mayo, acompañados de los integrantes de la Mesa Técnica del Voto en el exterior, que está conformada por las direcciones de Elecciones, Informática, Voto en el Exterior y Partidos Políticos, así como también los directores de Comunicaciones, de Relaciones Internacionales y de Protocolo.

JCE exhorta ejercer el poder que tienen eligiendo votar

Durante sus palabras el presidente de la JCE, Jáquez Liranzo, resaltó que en estos 20 años que cumple la implementación del voto dominicano en el exterior, deben destacarse aspectos importantes como el de la conquista democrática del sufragio en el exterior, el poder que tienen los dominicanos y dominicanas para elegir a sus autoridades incluso estando fuera de su patria y el vínculo con su patria, que demuestran con el ejercicio del sufragio.

Jáquez Liranzo exhortó a los y las dominicanas hábiles para votar en el exterior a que este 19 de mayo ejerzan el poder que tienen y elijan ir al sufragar.

“Por eso siempre damos las gracias a todos los Estados que nos permiten votar”, señaló Jáquez Liranzo, al destacar el apoyo de los países que le han permitido a República Dominicana ejercer democracia.

Mientras que, Vallejo Santelises manifestó que «tanto este Pleno como sus directores estamos totalmente comprometidos para que el proceso sea confiable, transparente y de resultados que nadie pueda cuestionar».

De su lado, la directora de Partidos Políticos, Lenis García, tuvo a su cargo la ponencia sobre el sistema de partidos políticos dominicano, a través de la cual habló del funcionamiento de la Dirección, así como de los aspectos normativos contenidos en la Ley 33-18.

Well Sepúlveda, del Voto Exterior, informó sobre los recintos y colegios electorales y, además socializó el calendario de actividades administrativas que corresponden a mayo.

Sepúlveda valoró la cantidad de servicios que realizan a favor de la comunidad y de las OCLEE, correspondientes a la Circunscripción 1, abiertas en California y Providence; las reabiertas en Montreal y Toronto, así como las oficinas satélites en el Bronx, Springfield, Lawrence y Ottawa.

El director nacional de Elecciones, Mario Núñez explicó a los delegados de las OCLEE el perfil que deben tener los miembros de los Colegios Electorales, debido a la importancia que recae sobre los mismos en la administración del proceso el día de las elecciones.

Johnny Rivera, director de Informática, detalló el funcionamiento de los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión de resultados (EDET) que serán utilizados el domingo 19 de mayo en las elecciones.

Encuentros

Los encuentros fueron iniciados el jueves 2 de mayo en Boston, en el Courtyard by Marriott- South, ubicado 63R Boston ST., MA 02125; el viernes en Filadelfia, en el Germantown Cricket Club, situado en el 411 W Manheim ST Philadelphia PA 19144; el sábado en New Jersey, en el Hotel Marriott, en el 80 Garden State Pkwy, Saddle Brook, NJ 07663, y el domingo en New York, en el Salón Constantino de la Facultad de Leyes de la Universidad de Fordham, ubicado en la 150 West 62 ND ST.