Santiago. El alcalde de esta ciudad Ulises Rodríguez, encabezó un amplio operativo de intervención de los vertederos improvisados en diferentes zonas residenciales, arterias comerciales y barrios de esta ciudad.



Ulises Rodríguez dijo que no se adelanta a los proyectos que tiene en carpeta desarrollar, sin embargo dijo que intervendrá el Hospedaje Yaque, principal mercado de ventas de productos sobre todo alimentos y vegetales, donde entiende se les debe dar otro tipo de manejo a los alimentos que allí se venden.



Dijo que sería a partir del miércoles cuando iniciarán una jornada de limpieza y rescate del Hospedaje Yaque y otros mercados de importancia en los que se manejan alimentos.



“A mí no me gusta mucho decir cosas, de hecho estoy limitando y administrando algunas informaciones porque lo mío es resolver y no hablar” dijo el nuevo alcalde de Santiago.



Dijo que además de que la alcaldía debe cumplir con los compromisos de recolección de basuras las empresas contratistas también deben hacerlo, porque la ciudad no puede tener mini-vertederos improvisados.



Informó que la iniciativa incluye la colocación de contenedores, vigilancia permanente que si es necesario incluye hasta tres turnos, e involucrar a los diferentes sectores al plan de limpieza.



Ulises Rodríguez dijo que tiene todo un programa diseñado para iniciar una campaña de orientación a la población para el manejo de desechos y clasificación para su reciclaje.



También indicó que tiene toda una política de reciclaje programada y que ya están diseñando un plan junto con el ambientalista Pedro Pablo en conjunto con las empresas que manejan el vertedero de Rafey

Al igual que el presidente Luis Abinader realiza su acostumbrada rueda de prensa La Semanal, el nuevo alcalde Ulises Rodríguez dijo que realizará una rueda de prensa semanal o quincenal con un tema principal, abierto a la población, sin embargo por el momento continúa con un plan de levantamiento de información y de acciones en la ciudad, ya que en la alcaldía se promovió un movimiento de renuncias masivas de los colaboradores, y están haciendo los ajustes necesarios para continuar con las labores.



A su llegada a la comunidad de Hato Mayor, en la parte sur de la ciudad donde fue levantado un vertedero, el ejecutivo municipal impartió instrucciones para su eliminación inmediata y de esa forma detener la contaminación entre sus parroquianos.



“A partir de este momento le estamos declarando la guerra a los vertederos, con cuya acción devolveremos la higiene a los dirigentes locales, al tiempo que protegemos la salud de la ciudadanía”, dijo Rodríguez.



El nuevo inquilino del ayuntamiento manifestó que Santiago no merece estar en las condiciones en que se encuentra en los actuales momentos por un descuido de las pasadas autoridades municipales.

Dijo contar con el apoyo de las diferentes juntas de vecinos, de los comerciantes, amas de casa, profesionales, obreros y demás sectores para devolverle a Santiago su esplendor.



El alcalde visitó cinco de los basureros improvisados.