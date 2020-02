Caimán, mejor que Cayman

Islas Caimán, con i latina y tilde en la última sílaba, es el nombre en español del país y territorio británico localizado en el mar Caribe.

Aunque el topónimo en español está muy extendido, algunos medios de comunicación optan por grafías que difieren de la forma adecuada, como se observa en los siguientes ejemplos: «Sismos en Jamaica y Caymán causan alarma en la región», «La primera réplica fue de una magnitud de 4,7 que se sintió después de las 4 de la tarde, informa el periódico de las islas Caymán» o «Cinco réplicas se produjeron 49 kilómetros al suroeste de las Islas Caiman».

Según indica la Ortografía de la lengua española sobre la escritura de topónimos extranjeros, en los nombres de islas del Caribe es preferible usar la forma española y evitar grafías extranjeras en textos en español: San Cristóbal y Nieves, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Martín, Caimán, etc., mejor que Saint Kitts y Nevis, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Saint-Martin / Sint Maarten, Cayman…

En cuanto a la palabra islas, esta se escribe con mayúscula cuando forma parte del nombre de la entidad política y en minúscula si se usa en alusión al referente geográfico: «George Town es la capital y la ciudad principal de las Islas Caimán; está situada en la isla de Gran Caimán».

De modo, pues, que en los ejemplos citados habría sido mejor escribir «Sismos en Jamaica y Caimán causan alarma en la región», «La primera réplica fue de una magnitud de 4,7 que se sintió después de las 4 de la tarde, informa el periódico de las Islas Caimán» y «Cinco réplicas se produjeron 49 kilómetros al suroeste de las islas Caimán».