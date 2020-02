Corte acoge la recusación contra juez conoce caso Marino Zapete

La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación que el periodista Marino Zapete realizó en contra del juez que conoce la demanda que interpuso en su contra la hermana del procurador general de la República por supuesta difamación e injuria.

El pasado 24 de enero, los abogados de Zapete recusaron, es decir, pidieron que se aparte del proceso por resultar sospechosa su imparcialidad, al juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.

En su decisión, la Segunda Sala Penal de la Corte, quien fue apoderada para conocer la recusación, indicó que las actuaciones realizadas por el juez recusado, dejan en cuestionamiento su imparcialidad.

Explicó que pudo verificar que en el presente caso se tomaron decisiones en un escenario procesal que vulneró los derechos fundamentales de Zapete, como es el derecho de defensa al decidir en Cámara de Consejo sobre unas pruebas cuya pertinencia debió ser discutida en el juicio.

Además, indica el tribunal de alzada, que tales actuaciones no pueden ser subsanadas por otros medios, en razón de que no tiene abierta la vía recursiva y que no existía una causa leal para restringir el acceso del público a la audiencia, violando el principio de publicidad.

“Por los motivos expuestos anteriormente, esta Alzada ha constatado que las actuaciones realizadas por el juez recusado, dejan en cuestionamiento su imparcialidad, por lo que en el caso de la especie y por sanidad del proceso, procede a acoger la recusación formulada por la parte imputada, bajo el acápite 10 del artículo 78 del Código Procesal Penal”, indicaron los magistrados Ysis Muñiz, jueza presidenta, Pedro Sánchez, Luis Jiménez y Rosalba Garib en su decisión.

Ahora, el juez presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional deberá elegir a un nuevo magistrado para que conozca el proceso.