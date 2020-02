Eddy Jiménez producirá dos películas en 2020

La compañía Camino Films, del productor y actor Eddy Jiménez, presentó a los medios de comunicación las producciones que estará desarrollando durante este 2020 para nutrir con propuestas de alta calidad la industria cinematográfica dominicana.

Durante un encuentro con los periodistas en el restaurante Marrakech de Santo Domingo, los realizadores ofrecieron detalles de los dos principales proyectos que tienen en carpeta, los largometrajes Valiente y Popiwa.

Camino Films debutó en el mercado cinematográfico en el año 2016 de la mano de Eddy Jiménez, con el propósito de brindarle oportunidades a los nuevos talentos que busca trascender en el mundo del entretenimiento.

Entre sus últimas producciones se destaca Cara a cara (2019), con las actuaciones de Mildred Quiroz, Lázaro Cruz, Esmerlin Ventura, Francy Cruz y Carlitos Wey. También, Atraco por joder, una comedia urbana dedicada para toda la familia, en la que participaron los artistas Bulín 47, Nico Clínico, Chiki El de la Vaina, El Jefrey y Bray Vargas, entre otros.

Sobre Valiente, los encargados de esta superproducción anunciaron que esta película se estará rodando este año, bajo la dirección del premiado realizador Vladimir Abud.

Eddy Jiménez es uno de los productores más jóvenes y sobresalientes de República Dominicana en la industria del entretenimiento. Estudió en School of Creative and Performing Arts (SOCAPA) y New York University (NYU), así como en la Escuela de Creatividad y de Artes Escénicas, y el Teatro Rodante Puertorriqueño y Urbano Arte. Ha producido y participado en varias películas y cortos para su empresa Camilo Films. Como actor de teatro cuenta con experiencia en Off Broadway, lo que le ha servido para impulsar su trayectoria y crecer como profesional. Ha tenido roles protagónicos en Mephistopheles y I Love Lucy, shows que le añadieron perspectiva a su carrera, y notable background a su currículo de actor.