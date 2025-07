Lucrecia es Celia Cruz en el musical homónimo que se presenta el sábado 5 en el Teatro Nacional

Lucrecia vive en España hace 30 años. En Barcelona encontró trabajo, hogar, dignidad, estelaridad y amor. Es una de las mejores voces cubanas y dueña de una carrera maravillosa. Le está prohibida la entrada a su país.



Acabo de verle en un viejo video con la orquesta Rumbavana, cantando Raúl Planas en aquel bolerón “Ya estoy contento”. ¿Qué fue lo que más aprendió Ud de aquellas grandes figuras?

Inolvidable programa y actuación junto al mítico Conjunto Rumbavana.



Yo les admiraba y me encantaba bailar con ellos en las fiestas de mi casa y en los carnavales. Mis padres y sobre todo mi mamá me cultivaron el amor por la música cubana y la clásica. Compartir ese momento fue glorioso. Aprendí y me llené de su saber estar en los escenarios, cadencia y sabrosura, en definitiva de cómo hacer una excelente interpretación de nuestra música cubana. ¡Hasta me propusieron que fuese la voz femenina de la orquesta!



Cuándo salió de Cuba, ¿dónde se radicó y cómo le ha ido lejos de su público natural?

Vivo en Barcelona, España, feliz . Aunque todos los comienzos son difíciles, con ilusión, esperanza y mucha perseverancia, me propuse formar mi orquesta. Como artista, productora musical y ejecutiva, edité mis primeros discos: Me debes un beso, Prohibido, Mis boleros. Luego di el salto a las multinacionales Universal y Warner. Actualmente tengo mi sello independiente Yemanyà Music. Y he editado mi reciente disco De mil maneras, que justamente es un merengue. Edité singles en 2024 y 2025. Coquini coco, Amor puro y pueden ver mi discografía en mis perfiles digitales.



Realmente España me abrió los brazos y he correspondido con el mismo amor y con mi proyección profesional y personal. Otro momento fue cuando como cantante y compositora con mi banda sonora del documental “Balseros” producida por Tv3, resultó finalista en los Oscar del 2002. Otros éxitos: Mi “Álbum de Cuba” fue finalista en los Latin Grammy de ese mismo año.



Por otra parte he sido presentadora del famoso programa infantil juvenil Los Lunnis durante 20 años en

RTVE. Y he sido reconocida con galardones honoríficos de Premios Alegría de Vivir este año, que hemos celebrado la XIII Edición en la sala teatro Luz de Gas en Barcelona.



Celia Cruz, es la figura señera de la resistencia cultural cubana en el exilio.

Tengo el honor de haber conocido y compartido con nuestra reina de la salsa, Celia Cruz. Tal es nuestro vínculo ,que es la madrina de mi hijo. Viví y confirmo cada vez que interpreto a nuestra Celia Cruz en su gran musical, su enseñanza de vida grandeza, perseverancia,sencillez. Fue una ferviente e inquebrantable defensora de nuestra dignidad cubana. Celia es portadora de la Luz.



¿Alguna anécdota?

Celia estaba muy feliz con mi embarazo. Estuvo pendiente de mí todo el tiempo. Me llamaba de cualquier punto del planeta, para saber cuándo nacía mi hijo, porque quería que coincidiese con su cumpleaños 21 de octubre. Finalmente nació después de esa fecha, y cuando pudo ir a ver el niño ya tenía unos meses y él fue caminando hacia ella, aguantándose. Bueno, fue muy emocionante, como si la conociera desde el primer día. Toda mi familia adora a Celia. De ella me conmovieron sobre todo su sinceridad y su cercanía familiar.



¿Qué canción de Celia goza más Ud. interpretar?

Los himnos de Celia: me arrebata Quimbara, que es su rumba perfecta. Me emociona Bemba colorá. Como digo en la inspiración de mi composición “Canta Celia Canta”. “Eres de Cuba la voz / de los latinos la Reina / artista universal / Celia Cruz, eres eterna!!!”️.



¿Es la primera vez que viene a presentarse en el país? ¿Le gustan los públicos difíciles? Este lo es. No se puede dar nada por hecho.

Es la tercera vez que vengo a República Dominicana. La primera fue a Casa de Campo con la familia Fanjul. La segunda, una actuación el año pasado en La Gran Fumada del gran tabacalero cubano dominicano Carlito Fuente. Por otra parte: hay una frase acuñada “el respetable público”. Siempre me merece respeto absoluto. Estoy especialmente emocionada en República Dominicana. Es el estreno de “Celia el musical”. Primera vez que se presenta en el Caribe y segunda en Latinoamérica. Entro en los grandes zapatos de de nuestro ícono latino. He de ser fiel, para que su amante público dominicano sientan que su reina de la salsa les narra y canta en primera persona su vida y su obra . Me preparo y cuido como siempre, con serenidad y concentración. Les entregaré mi corazón como artista al representar a nuestra Celia Cruz..



¿Cómo le gustaría invitar al público al teatro? Por aquí está sonando una Guayabera de melao del dominicano William Liriano.

Celia se sentía especialmente amada y bendecida por su público dominicano y presumía de sus grandes amigos Johnny Pacheco y Johnny Ventura. Ese gran amor de Celia se hará presente en el Teatro Nacional este 5 de Julio. Es una importante apuesta del empresario Billy Hasbún. La compañía la forman célebres actores, bailarines y músicos dominicanos. República Dominicana va contar a América Latina y al mundo el gran acontecimiento. Guayabera de melao fue escrita para nuestra reina, y se estrena en su Centenario. Es una historia de amor y perseverancia, de nuestro William Liriano.

Trayectoria

Como artista, productora y ejecutiva musical edité mis primeros discos: Me debes un beso, Prohibido, Mis boleros. Luego di el salto a las multinacionales Universal y Warner”