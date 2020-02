Vincho Castillo: marzo será peor que febrero por cambios en el padrón

El político denunció que supuestamente hay cambios en el padrón que podrían generar violencia en los colegios

Marino Vinicio (Vincho) Castillo es conocido por sus posiciones ultranacionalistas y un crítico de todo lo que huele a intervención internacional en los asuntos internos de la República Dominicana, sin embargo, en la actual crisis política reconoce que el “poder extranjero es el que más ha aportado a la paz del país”.

“Paradójicamente, el poder extranjero es el que más ha hecho a favor de la paz nacional”, sostuvo. Puso como ejemplo la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael (Mike) Pompeo, para pedirle al presidente Danilo Medina que respete la Constitución.

Sostuvo que desde la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael (Mike) Pompeo y las visitas de funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos ha servido para advertir el interés del imperio en que el país las cosas no salgan de control. Aseguró que el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos y los conflictos en países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua y la crisis de Haití no generan un ambiente propicio para que el gobierno de Estados Unidos no quiera otro desorden en República Dominicana.

“Un desorden en la isla completa sería un problema para ellos y por eso prefieren contenerlo porque han observado actividades tendientes a desestabilizar las instituciones nacionales”, subrayó.

Pero el interés en conversar con el veterano político es básicamente a que llevaba meses advirtiendo que el voto automatizado sería utilizado para generar un caos en las elecciones municipales “porque hay sectores de poder que temen bajar por temor a que la población exija a que se le pida cuenta y eso es lo que está trabando la realidad del proceso electoral”.

“El problema reside en que cuando el Poder Ejecutivo pierde la orientación de su misión y que los poderes fácticos no lo aconsejan, no le enseñan límites, sino que lucen más bien complacidos se ensombrece el panorama y las instituciones se pierden”, explicó.

Castillo sostuvo que el error del presidente Danilo Medina ha sido comportarse como la cabeza de una facción de un partido político y no como el jefe del Estado. “Eso genera situaciones de ilegitimidad peligrosísima para el Estado y va y dice en un acto: Yo gano esas elecciones, a los candidatos que tienen todos los recursos asegurados y él participando, la propia Junta no comprendió su papel de arbitrar y que debió tener una observación permanente de los partidos, pero lo que hizo fue volverse parte, una parte que coincide con el gobierno, pasó a ser una apéndice del gobierno”, afirmó el dirigente político.

Al lamentar la suspensión de las elecciones dijo que “sin ser sarcástico y sin que me alegre, Danilo Medina está cumpliendo su programa de gobierno de lo que nunca se ha hecho”.

Sostuvo que si las fallas se descubrieron la noche previa a las elecciones, la JCE debió emitir una resolución suspendiendo los comicios y no esperar que el proceso estuviera en curso.

Consideró que para salir de la crisis es necesario un acuerdo entre todos los sectores del país y que le parece sensata la decisión de los partidos de oposición de proponer ese acuerdo, pero que observa que hay sectores del poder que no están en esos lineamientos.

“El PLD solo cuenta con el empleo y las personas que reciben apoyo del Bonoluz y el Bonogás. Por eso Temístocles Montás usó la fantasía de decir que ellos saben quién vota, cuando vota y por quién vota, pero ese es un mensaje a los empleados y la gente de las ayudas para decirles que ellos saben por quién votan, pero lo dice aunque se arriesga a que le digan todo lo que le dicen”, subrayó.

Manifestó que los trabajadores públicos a la hora de decidir su voto lo harán por quien le diga su corazón que es Leonel Fernández porque “saben que no los persigue”. Sostuvo que al país le vienen “grandes acontecimientos y la verdad es que son escasísimos los líderes políticos y sociales, del empresariado y de las iglesias, porque hay crisis de credibilidad y de aceptación pública, no hay paradigmas”.

Sostuvo que las marchas que tienen lugar en la Plaza de la Bandera en la capital y otros puntos del país dan un impulso a las nuevas generaciones y que la manifestación de la oposición unificada es una acción que ocurre por primera vez en el país.

“Ahí hay un 70% del electorado y concurren de manera amistosa y unida contra el poder porque los peligros que el poder ha planteado no son nuevos”, aseguró el dirigente líder de la Fuerza Nacional Progresista.

Sin embargo, sostuvo que la situación de crispación que tiene la sociedad hay que manejarla con cuidado para evitar estallidos de violencia. “Vivo con los dedos cruzados para que no se genere un incidente que pueda desatar la violencia porque cuando la ciudadanía está así cualquier incidente sin importancia desata la violencia”, advirtió. Dijo la insistencia de establecer el voto electrónico en el país a pesar de la insistencia de que ese método de votación había fracasado en otros países incidió una mezcla de factores.

Dice votación de marzo podría generar violencia

El presidente de la Fuerza Nacional Progresista advirtió que las elecciones convocadas por la Junta Central Electoral (JCE) para el 15 de marzo podrían ser “un tollo peor” que las suspendidas elecciones de febrero debido a que hay debilidades en el padrón electoral. Según Castillo desde hace tiempo ha recibido informaciones de hay electores que han sido cambiados de su centro de votación y que si eso fuese cierto con la necesidad que tiene la población de ejercer ese derecho y no aparezca en su centro de votación cuando acuda a votar eso va a generar violencia en las mesas de votación. “Mara va ser peor que el voto automatizado porque el que vaya a votar y no pueda, porque están haciendo trastrueque en el padrón va ser activo en la protesta, van a agredir a los presidentes de mesas, no solo porque no aparezca en los listados sino por la presencia masiva de falsos dominicanos que estarán votando”, advirtió.