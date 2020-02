¡Oh, policías sonrientes!

No sé quién fue, pero felicito calurosamente a quien se le ocurriera disponer que en las bocacalles de la Plaza de la Bandera, por donde irrumpiera bulliciosamente la insólita multitud que fue a dar el trabucazo más sonoro de que se tenga memoria (y que me perdone Mella), jóvenes policías sonrientes recibieran a todos, no repartiendo bombas lacrimógenas ni macanazos, sino regalando banderitas y flores sin discriminar a nadie. ¡Por fin, apareció en este país del carajo alguien con una inteligencia y sentido del humor que no suele abundar en nuestra torpe y engreída burocracia!