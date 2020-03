Cónsul RD en NY evita dos intentos deportación contra dominicano

NUEVA YORK.- El cónsul dominicano en esta ciudad, Carlos Castillo, evitó una nueva deportación por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) contra el quisqueyano Tayron Luis Cabrera, de 34 años, preso en el Centro Federal de Detención de Batavia, en Búfalo, distante a 608 kilómetros de la sede consular.

En el 2016 Cabrera fue sometido a un proceso de deportación por un delito menor y nuevamente apresado en noviembre del 2019 ya listo para ser deportado.

Fue liberado este viernes en horas de la noche, e inmediatamente abordó un autobús hacia la Gran Manzana, y en las primeras horas del sábado, portando un bulto con sus pertenencias, se apareció en la sede consular para darle las gracias a Castillo.

En presencia de este reportero, el ex presidiario manifestó: “Usted no sabe lo que ha hecho por mí y mi familia, en haber impedido que se me deportara nuevamente; gracias, gracias y agradecido por siempre al igual que al doctor Tamayo y el personal del consulado”.

La cinta distintivo 044-041-916 que lo identificaba como libre le fue cortada por el cónsul en su despacho, en presencia del abogado Tamayo Tejada, director del departamento legal de la sede.

“Es el plan de visita que tenemos en las cárceles por orden del presidente Danilo Medina de asistir los ciudadanos dominicanos presos sin importar sus condiciones o causas por las cuales están detenidos, y hemos analizados varios casos y es la segunda vez que a Tayron logramos liberar, después de varias visitas a esa cárcel”, dijo el cónsul.

“Cuando fue detenido por segunda vez, apelamos nuevamente consiguiendo los papeles con sus familiares, incluyendo el acta de matrimonio de su padre, y hoy en día se encuentra en libertad y terminado su asunto definitivamente y no pueden deportarlo como dictó el juez porque es ciudadano estadounidense”, agregó.

“Ahora estamos procediendo con abogados que lo van asistir porque fue una persona coartada de su libertad y a punto de ser deportada nuevamente y ser separado de su familia, esperamos que pueda insertarse a la sociedad como ente productivo”, dijo el cónsul.

Veintenas de otros casos pendientes de criollos presos en diferentes cárceles de los estados bajo la jurisdicción consular son estudiados y peleado en cortes por el abogado Tejada, experto en derecho internacional y litigante probado, defendiendo los derechos de los dominicanos ante los tribunales de inmigración.