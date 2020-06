El candidato independiente, Jonathan Martínez, anunció el lanzamiento de su candidatura a diputado por el partido Alianza País.

El abogado que se había dado a conocer en la población como "el candidato independiente" o el "joven que desafiaba la partidocracia dominicana", mantuvo esta información en secreto por varios meses. Al ser entrevistado por periodistas y comunicadores de programas de radio y televisión, respondía que se encontraba "en conversaciones con varios partidos políticos y que al final prevalecería la entidad que mejor respetara sus principios y valores".

"Quiero anunciarles frente a nuestro glorioso Congreso Nacional que he encontrado un partido que le ha dicho si a nuestras ideas, a nuestras propuestas, a nuestros valores, un partido que ha luchado codo a codo con la población, que quiere recuperar nuestras instituciones, que respeta nuestra democracia, que detesta la corrupción y que da oportunidad a los jóvenes para que luchen por su país. Ese partido es Alianza País y desde aquí les agradezco inmensamente por haber creído en nuestras propuestas y por habernos abierto sus puertas".

La nueva cara política de la circunscripción 3 del Distrito Nacional se presentó frente al Congreso Nacional con un grupo reducido de colaboradores y dijo que "aunque muchos seguidores y miembros politicos querían acompañarme, jamás me permitiría la irresponsabilidad de no actuar a la altura de la crisis sanitaria que hoy nos arropa a todos".

El joven abogado dijo que había suspendido todas las actividades proselitistas debido a la pandemia del COVID-19, pero que ya era hora de continuar la lucha, respetando todas las medidas de higiene y protección "no puedo detenerme porque nuestros sueños de libertad y justicia no me lo permiten. No puedo detenerme cuando los niños de mi barrio no tienen una buena educación y sus padres no tienen como alimentarlos ni vestirlos. Estoy en la obligación de seguir este camino que inicié de manera repentina, pero que viene cargado de mucha luz y esperanza. Esa luz que queremos hacer llegar al Congreso y que tanta falta nos ha hecho".

El candidato a diputado Jonathan Martínez expresó en

un emotivo discurso "basta de candidatos que vengan al Congreso a enriquecerse, es momento de demostrar que ya estamos cansados y que hemos despertado. Hoy frente al Congreso Nacional quiero comprometerme con toda mi gente y con su futuro, me comprometo en hacer justicia, en crear una circunscripción más próspera y segura, en ejercer la buena política, esa política honesta que está realmente conectada con la gente y me comprometo en respetar el sagrado rol de representar, fiscalizar y legislar a favor de una mejor República Dominicana y a favor de mis barrios y su gente que tanto lo necesitan".