El Texas sube un 4% por repunte de la demanda y cumplimiento de países OPEP+

Nueva York.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 4 %, hasta 38,61 dólares el barril, por los datos del último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), que reflejan un aumento en la estimación de la demanda respecto a meses anteriores, y por los niveles de cumplimiento de los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+)

A las 09.15 hora local (13.15 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en julio sumaban 1,49 dólares respecto a la sesión previa del lunes, cuando el Texas avanzó un 2,37 %.

El barril de referencia en EE.UU. subía después de que la IEA haya previsto un consumo de 91,7 millones de barriles por día (bpd) en 2020, aunque advirtió que no se alcanzarían los niveles previos a la pandemia hasta 2022.

En este sentido, este organismo estima que si bien la demanda mundial de crudo disminuirá en 8,1 millones de bpd en 2020, en 2021 se recuperará considerablemente.

Además, los datos de la IEA demuestran que la OPEP+ ha cumplido con un 89 % del recorte de 9,7 millones de bpd al que se había comprometido a la par que países externos a este grupo han reducido también su bombeo hasta reducir en cerca de 12 millones de bpd la producción mundial de crudo.

La OPEP+ mantendrá una reunión este jueves para valorar el ritmo de los ajustes, en un cónclave en el que no está previsto que se anuncien nuevos recortes.

"Los ojos están puestos en la reunión del jueves. Nadie debería perdérsela. Puede que no se tomen decisiones sobre recortes de producción, pero servirá para medir el ambiente en el seno de la OPEP+ y la paciencia de ciertos países con las naciones que no han cumplido. Puede que haya movimiento en los precios si ciertas potencias no han reducido según lo acordado", dijo en una nota el analista jefe de mercados petroleros de Rystad Energy Bjornar Tonhaugen.