Gonzalo dice seguirá ayudando a dominicanos aunque la oposición no quiera

Santo Domingo.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo este miércoles que los partidos de oposición quieren prohibir los vuelos humanitarios y la repatriación de aquellos dominicanos con precariedades económicas y problemas de salud.

Castillo sostuvo que continuara ayudando a los dominicanos a volver al país y que la oposición no podrá parar su solidaridad.

“Ahora la oposición quiere prohibir los vuelos humanitarios y la repatriación de quienes necesitan volver por problemas económicos o de salud. No me detendrán. Ayudaré a los dominicanos de aquí y de la diáspora. No podrán prohibir la SOLIDARIDAD”, escribió en su cuenta de Twitter.