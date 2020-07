Director del INVI entrega vivienda a señora no vidente en Constanza

Constanza.- El director general del Instituto Nacional de la Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, entregó la mañana de este sábado una vivienda completamente nueva a una señora no vidente en la comunidad de Tireo en el municipio de Constanza, provincia La Vega.

La beneficiaria es la señora María Paula Delgado de 68 años, viuda y madre de dos hijos, quien perdió la vista a causa de una cataratas en los ojos.

Durante el encuentro el ingeniero Mayobanex Escoto

acompañó a doña Paula a palpar con sus propias manos la vivienda en un recorrido por cada rincón del hogar.

“Yo le oraba a Dios para que me trajera un Ángel que me construyera una casa. Como yo vivía se caiga solo con tocarla, tenía goteras en el techo y el frío entraba para matarme”, dijo doña Paula emocionada.

En tanto que el director del INVI, señaló que gracias a la Unidad de Acción Rápida, implementada en su gestión, la vivienda fue construida en un tiempo récord de 22 días.

“Cuando me presentaron el caso de doña Paula vi que ciertamente la vivienda no servía, no era segura y le entraba mucho frío”, señaló el funcionario.

La vivienda, que fue solicitada mediante videos en las redes sociales publicado por sus vecinas, está perfectamente dividida con una sala, dos habitaciones, un baño, cocina, comedor y galería.

“Hay que agradecer también la insistencia de las vecinas que pusieron todo su empeño en la construcción de la vivienda”, destacó.

“Yo soy de aquí de este pueblo y se que paula es una vecina que realmente lo necesita, sabemos sus limitaciones y por eso nos sumamos a esta bella causa”, indicó Luisanna.

Durante la entrega de la llave y el certificado de vivienda una de las vecinas realizó una oración junto con los presentes para bendecir la vivienda así como a doña Paula.