Medina pide no cojer a “relajo” pandemia del coronavirus

El presidente Danilo Medina llamó ayer a la población a que no tome “a relajo” la pandemia del coronavirus, ya que se trata de una enfermedad letal.



En su visita a la ciudad de Bonao para entregar el nuevo hospital Pedro Emilio de Marchena, el presidente Medina habló a los presentes durante 15 minutos para concienciar sobre la infraestructura sanitaria y el coronavirus.

El mandatario manifestó que este virus está matando personas en todas partes del mundo, por lo que dirigió un mensaje a modo de orientar.

“Es necesario que hagamos conciencia. Estamos trabajando conjuntamente, el Gobierno entrante y el saliente. El objetivo es que, en transición, no se tenga dudas de las acciones a tomar en la política de salud pública”, expresó.

Danilo Medina dijo que “los que no tengan nada que hacer en la calle, que no salgan de su casa”.

“Que se queden en la casa hasta que podamos tumbar el nuevo brote que estamos viviendo en la República Dominicana del crecimiento del contagio”, exhortó.

Asimismo, instó a la juventud a proteger a las personas mayores, cuidando el distanciamiento social, respetando las medidas de Salud Pública y no saliendo a las calles si no hay necesidad.

Explicó que es una situación complicada y delicada la que está viviendo el país, porque la mayoría de las personas que se están infectando son jóvenes.

“La juventud tiene el privilegio de que a veces no les da con síntomas, se contagian y no tienen síntomas graves, y creen que les ha dado una gripe, y entonces andan contagiando en las calles a los mayores, especialmente a sus calles, cuando van a sus casas, no saben ellos mismos que tienen el virus, y los mayores que tienen una enfermedad previa, entonces terminan falleciendo”, sostuvo ayer el mandatario.

Llamado a la juventud

Agregó que, en muchos casos, la juventud asintomática, al tener contacto con personas de mayor edad en sus casas, y con enfermedad previa como diabetes, hipertensión o cáncer, las contagia y éstas y fallecen.

“A la población que tenga sumo cuidado. Sé que mucha gente la pasa mal porque no pueden hacer las actividades que hacían, pero es algo que ha llegado y tenemos que asumir el sacrificio de los meses que sean necesarios, hasta que una vacuna controle la enfermedad”, declaró el jefe del Estado, quien también llamó a la clase empresarial a cumplir las reglas de distanciamiento físico para que los trabajadores no se aglomeren.

Dice entregará 300 obras en lo que falta de gestión

El presidente Danilo Medina anunció que en estos 30 días que le quedan de gestión, unas 300 edificaciones serán terminadas antes de concluir su mandato presidencial el próximo 16 de agosto. El mandatario citó que en los próximos días inaugurará los hospitales regionales universitarios, el pediátrico Arturo Grullón y el José María Cabral y Báez, ambos de Santiago y que llevan cinco y siete años, respectivamente, en proceso de intervención.