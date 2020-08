Vacuna rusa

“Los vas a usar pronto porque ya va a haber vacuna” dijo divertida la costurera, al entregarme unos vestidos domingueros que me ajustó. El anuncio de los rusos de que tenían ya la vacuna contra el coronavirus era antier la noticia del día. Contemplan aplicarla este mes a médicos y profesores; en octubre a toda la población. Informaron que los voluntarios que recibieron esta vacuna experimental, desarrollada por el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiologia y Microbiología rusos, habían presentado claros indicios de inmunidad contra el virus. No obstante, la Organización Mundial de la Salud no reaccionó entusiasta: “no hay una solución mágica para el coronavirus y puede que nunca la haya”, declaró. Esperamos se equivoque.