Se supone que el país necesita un nuevo régimen impositivo de cara al futuro y hace rato que debió hacerse una real reforma fiscal, no los acostumbrados parches tributarios, mediante un pacto de nación. Ahora que nos encaminamos a una nueva gestión gubernamental, que parece será nuevamente del PRM, vuelve a discutirse la cuestión. Se plantea que ya no podrá postergarse más, dado el ingente déficit del Gobierno Central (RD$240,000 millones al año). Pero hay analistas que sostienen que, con todo y déficit, mientras eso no se traduzca en crisis social, mientras puedan seguir navegando así, no habrá reforma fiscal, por el costo político. El tiempo dirá si tienen razón o no.