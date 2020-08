Afirma impulsará los sectores productivos y atraerá inversiones

Ito Bisonó, designado ministro de Industria y Comercio por el presidente electo Luis Abinader, detalla a elCaribe cómo en su gestión se hará frente a la crisis económica por la COVID-19

El próximo gobierno que encabezará el presidente electo Luis Abinader iniciará en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria por la COVID-19 y por tanto, los esfuerzos que la mayoría de las instituciones del Estado irán dirigidos a subsanar este problema que golpea al país.

Una de esas instituciones será el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, cuya entidad tiene a su cargo la formulación, adopción y seguimiento de las políticas, planes y estrategias de los sectores de la industria, exportaciones, el comercio interno y externo del país, incluida la comercialización, control y abastecimiento de los derivados del petróleo y demás combustibles.

Dicha labor estará a cargo de Víctor (Ito) Orlando Bisonó Haza, a quien Luis Abinader ha designado como ministro de dicha institución para el mandato que iniciará el próximo 16 de agosto.

En entrevista con elCaribe, Ito Bisonó aseguró que durante su gestión se enfocará, en primer lugar, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en impulsar los sectores productivos del país, atraer inversiones y generar la mayor cantidad de empleos posible.

Para ello, explicó, tiene una visión de institucionalidad clara como es dar continuidad a los planes que hasta ahora han funcionado en esa cartera y a la vez, revisar aquellos marcos regulatorios que no han sido funcionales.

“Después de una campaña política que viene en un segundo plano, el que el presidente de turno deposite la confianza en un ministerio con la responsabilidad que hoy día tiene el Ministerio de Industria y Comercio para la creación de empleos, para resguardar lo que hay, para proteger y relanzar las pymes, para llamar las inversiones de fuera, para crear proceso claros específicos institucionales, yo creo que es de gran responsabilidad y yo lo que he dicho es, que el presidente Luis Abinader puede estar seguro que no lo voy a defraudar ni a él, ni a mi familia, ni al país, ni a mis amigos y bueno, nos integramos y le agradecemos la oportunidad”, dijo, al tiempo que dijo que llegará al Ministerio para impulsar los sectores productivos y atraer inversiones.

Facilidades para a las pymes

Durante la entrevista, mencionó que las políticas que tiene en mente ejecutar son afines a la propuesta de gobierno de Abinader y citó, como ejemplo, el encadenamiento de la producción nacional.

“Cuando hablamos de eso, es de los productos donde la escala de integración mueve a toda la economía dominicana y que, finalmente, se exporta y en esto, con un significado especial las pymes, los pequeños, medianos y micro negocios, que son los que están más afectados hoy día por la pandemia y que en una economía y en una sociedad normal como quiera son de gran importancia y hoy son los que están más abatidos y afectados por la situación”, apuntó.

A decir del entrevistado, dentro de las facilidades que tienen en mente para los pequeños, medianos y micro empresarios está la habilitación de ventanillas únicas para que se registren, apoyo para que puedan salir adelante, financiamiento, cobros más rápido sin mayores costos y garantía de permanencia de empleos.

Señaló que a este sector productivo hay que enseñarlo a organizarse, a manejar sus finanzas y a transformarse una vez busquen una estabilidad para que luego entiendan que tienen que ir a la formalidad.

“Para eso, nosotros hemos estado en conversaciones con los futuros ministros de Hacienda y de otras áreas porque hay unas realidad, y es que las micro y pequeñas empresas no duran hasta los dos años y no duran hasta los dos años porque no se le da esa protección o se le carga con los impuesto igual que a una empresa grande o igual que una empresa establecida. Lo que estamos buscando es poder protegerla, dejar que nazcan, dejar que se establezcan reguladas, pero sin cargas y que luego entonces pasen paulatinamente a las cargas que pueden ir recibiendo”, indicó.

Oportunidad de negocios

Ito Bisonó consideró que de cada crisis surgen oportunidades y, en ese sentido, dijo que la actual situación puede servir para atraer nuevas inversiones al país.

“Luego, está la oportunidad que tiene el país de atraer inversiones porque en cada crisis hay oportunidades. ¿Qué sabemos hoy? Bueno, que los Estados Unidos tiene una guerra comercial con China y, ¿a qué está llamado el gobierno de los Estados Unidos?, a que las empresas que tienen vinculación con ellos, capital de ellos, que son complementarias de sus producciones, vuelvan a los países que están cerca, costa con costa con Estados Unidos y ahí está entonces el Caribe y vuelve a tener una incidencia del Caribe como lo tuvo con la iniciativa de la cuenca del Caribe cuando el gobierno de Reagan”, comentó.

Atentos a los inversionistas

Frente a lo antes expuesto es que entiende, que la República Dominicana tiene que estar pendiente para decir a esos inversionistas que el país está esperándolos, que tiene las instalaciones, las garantías jurídicas y las condiciones para que ellos vengan a esta nación.

“Hoy día hay un sector importante de zonas francas instalado en RD, que se está desarrollando y que nosotros lo tenemos que expandir aún más. ¿En qué beneficia eso?, en el empleo del dominicano, un empleo que cada día va a ser de más calidad porque antes las zonas francas solamente eran de maquila, o sea, de coser. Hoy no, hoy nosotros somos los mayores exportadores en materiales médicos a los Estados Unidos, en componentes electrónicos, en puros de tabaco, en otros que representan un trabajo de mayor paga y mayor calidad para los dominicanos y que es además, de más fácil instalación y resultados y estamos detrás de eso”, apuntó.

Además de todo esto afirmó quiere mejorar la permisología del Ministerio, que no hayan trabas ni pérdida de tiempo y que hayan respuestas rápidas a quienes cumplan con los reglamentos y las leyes.

A su juicio, siempre hay algo que mejorar y no lo ve como una crítica política, sino más bien como una actitud de que las cosas pueden ser diferentes.

A la gente le importa sus impuestos

Un tema del que la población espera mejoras, es el de los combustibles, puesto que entiende que estos sufren alzas “injustas”. Al respecto, el próximo ministro de Industria, Comercio y Mipymes, sostuvo que más que el aumento del precio de los carburantes, lo que a la gente le preocupa es qué se hace con sus impuestos recaudados y más cuando “hay un ambiente de corrupción e impunidad”.

“Entonces es que hay un claro comportamiento hay desde ya una clara señal del presidente Luis Abinader de institucionalidad, de transparencia y de que los principales ejecutivos del servicio público sean personas que en base a su comportamiento, a su trayectoria, se sepa que el dinero que se paga de impuesto se va a gastar e invertir eficientemente. Yo creo que esa es una señal importantísima para el componente de impuesto que se paga aquí en diferentes rubros, entre ellos el combustible”, subrayó.

Fórmula de combustibles

Enfatizó que lo que le tocará al Ministerio y a él como incumbente de esa entidad, es transparentar la fórmula con la cual se determina si los combustibles suben o bajan.

Dijo que es una fórmula que no depende propiamente del Ministerio cambiarla, sino de aplicarla porque, según apuntó, hay variables que no son del control de ningún dominicano como lo es el dólar, el petróleo y los embarques.

Con relación a la llegada de los embarques explicó que si al país llega un embarque de combustible o de gas en un barco muy grande el transporte es más barato pero, si viene en un barco más pequeño, entonces el transporte es más caro y a veces el doble.

“Esos componentes son los que se analizan en una fórmula que tiene nueve componentes variables y se analizan cada semana.

Eso hay que explicárselo a la gente. Entendemos que muchas veces nosotros mismos nos toca tiempo aprenderlo y a la gente, al final, lo que le importa es ‘no me diga qué pasó, sino que subió o bajó’, pero yo creo que en base a la transparencia, a la institucionalidad y al buen manejo del estado de los impuestos que paga el contribuyente, se va a entender cuál es la dinámica”, resaltó.

Cree en impuestos bajos

Ito Bisonó fue enfático en señalar que durante su carrera política siempre ha sido partidario de los impuestos bajos, en el entendido de que cuando las recaudaciones son bajas y fáciles de pagar, la gente entonces se formaliza más, paga más, busca evadir menos y el Estado mismo tiene más dinero.

“Pasó aquí en el noventaidós y ya lo ha dicho el mismo presidente Abinader que pone como ejemplo que en el noventaidós se bajaron los impuestos y las recaudaciones subieron en un 30% porque la gente está consciente de que hay que pagar pero tiene que saber qué se va a hacer con su dinero”, ilustró.

El nominado ministro de Industria y Comercio lanzó un mensaje claro a los ciudadanos diciéndoles que el próximo gobierno iniciará en medio de una pandemia, de crisis económica y endeudamiento y por tanto, no pueden pedir que en un mes, dos o tres las cosas cambien de la noche a la mañana. “Son procesos que nosotros estamos comprometidos a aportar en la misma intención que tiene el presidente de que las cosas cambien, se transparenten y eso conllevará a la reducción de los impuestos”, manifestó.

Tratado de libre ecomercio

Sobre el tratado de libre comercio, precisó que es una garantía jurídica que tiene que prevalecer, tras indicar que en este momento el principal socio comercial del país es Estados Unidos y que, desde esta nación, están esperanzados en que las empresas que el país norteamericana está llamando a que se retiren de China vengan a la República Dominicana.

“La garantía jurídica también tiene que prevalecer y en este momento el principal socio comercial de nosotros son los Estados Unidos y en lo que nosotros estamos esperanzados en que las empresas que los Estados Unidos están llamando a que se vayan de China, vengan a la RD, entonces ese es un contexto macro.

Dentro del mismo DR-CAFTA, por ejemplo, hay articulados que protegen a la producción nacional. En época de pandemia, en época de crisis, la producción nacional hay que consumirla y creo que hay que empujar a consumir los nuestro, a que ese consumo que el mismo Estado tiene sea en apoyar y consumir lo nuestro”, comentó.

Perfil biográfico de Víctor -Ito- Bisonó

Ito Bisonó nació en el Distrito Nacional el 27 de agosto de 1963. Inició su vida política desde muy joven a través de la Juventud Reformista Social Cristiana en 1981, órgano que jugó un rol de primer orden en las victorias del PRSC en los años 1986, 1990 y 1994.

En lo académico, hizo sus estudios primarios en el Colegio Santa Teresita, para luego cursar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana (Unibe) en el 1998.

Más adelante, en el 2002, realizó una Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de la Tercera Edad. En el sector público se desempeñó en la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones durante 11 años. También trabajó en el Consejo Promotor de Inversiones Extranjeros, para luego unirse a la Corporación Dominicana de Electricidad. En el ámbito privado, es presidente de Madeconsa. Además de su activismo político, es presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), institución sin fines de lucro que promueve el debate de ideas en acciones concretas para el desarrollo de la sociedad dominicana. Inició su carrera legislativa en el año 2002 siendo electo diputado por el Distrito Nacional y reelecto en el 2006 y 2010. En el período 2002-2003 fue elegido como vocero del Bloque de Diputados; en el 2004 de forma unánime lo escogen como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura hasta el 2010.

