En nueve frases Lápiz saca los “trapitos” al Sol de Mozart

Santo Domingo.- El exponente de música urbana Lápiz Conciente lanzó este miércoles el tema “El descanso eterno”, en que le responde a Mozart la Para por el tema “El papá de Lápiz”.

En este nuevo sencillo, el llamado “Papá del rap” le ha sacado los “trapitos” al sol “al dolor del género” porque supuestamente en su último tema mencionó a su abuela Palin.

En una hora superaba 63 mil vistas el video en YouTube.

A continuación las frases más sobresalientes de “El descanso eterno”

¿Qué le pasa al novelero? Dos mujeres y un camino

Dique te divorciaste porque Loteka te toca

Tu exmujer se busca más que tú, había que decirlo

Mira qué destino tiene el pana, lo besaron dos princesas y sigue siendo rana

El que anda con bailarinas teniendo mujeres caras

Un hombre que le ofendieron a su hija y no hizo na’

A Jay C lo engañaron con tu video

40 influencer y un payaso contra mí

Tú nunca serás El Papá, un papá de verdad no desbarata a su familia

Desde hace varios días ambos urbanos han protagonizado una “tiradera” en la que cada uno lleva tres temas. Mozart inició la tiradera con “Golpe de Estado”, la respuesta de "El abusador" no se hizo esperar con “Tú no ta”. De inmediato “El dolor del género” respondió con “Game over”. Luego el rapero nativo de Los Mina le tiró “9 días” y trajo como respuesta “El papá de Lápiz”. Finalmente, el dueño de la marca de ropa OIO, respondió hoy con este controversial tema. Aun no queda claro el origen de esta disputa entre los artistas.

El nieto de Palin aseguró que ya no se dirigirá más a sus contrarios “nunca más”.