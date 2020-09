Hallan muerto DJ creador de la pista "I Like to Move It"

Miami.- El DJ y productor musical colombo-estadounidense Erick Morillo fue encontrado muerto este martes en Miami Beach.

Sin embargo, según la prensa internacional, todavía no se han proporcionado más detalles de las causas de su deceso.

El artista, de 49 años, se consagró como uno de los mejores DJ de música house y fue conocido por su mayor éxito en los 90 con la pista de electro-dance "I Like to Move It".

A principios del mes pasado, Morillo fue arrestado tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en diciembre, cuya audiencia judicial estaba programada para este viernes.