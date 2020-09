Lakers vs Denver por el pase a la final

Los Lakers están de regreso en la final de Conferencia por primera vez desde 2010, cuando el finado Kobe Bean Bryant fue la figura principal de una escuadra que se alzó con la corona. En esta ocasión, LeBron James y Anthony Davis buscan llevar a la tropa al baile por el título.

¿Próximo rival? Los inspirados Denver Nuggets, el equipo de Nicola Jokic, un cerebro con siete de pies que aporta bastante en la cancha, una amenaza constante de triple-doble, además Jamal Murray, quien viene de anotar 40 puntos en el séptimo y decisivo partido contra los Clippers, entre otros miembros del conjunto.

Denver no moja, pero empapa y si algo ha enseñado la “burbuja” de la NBA, es que no hay espacio para decretos de pronósticos.

Milwaukee, que tuvo la mejor foja en la serie regular, fue mandado a vacacionar por Miami Heat. Los Clippers, en la opinión de muchos lo mejor en el Oeste, se quedaron en el papel y no pasaron a los hechos.

Davis tendrá mucho trabajo a partir de esta noche y necesitará de la ayuda de los también espigados Dwight Howard y JaVale McGee, quienes contra Houston vieron poca acción debido al sistema de alineación pequeña de los Rockets, una estrategia que requiere una respuesta parecida y en la que hombres altos como ellos no tienen tanto espacio.

Los Lakers de Los Ángeles, bajo la tutela de Frank Vogel, dispusieron 4-1 de Portland Trail Blazers en la primera ronda y de Houston en la segunda fase con el mismo registro de 4-1 y en ambas ocasiones perdieron el primer encuentro.

James y Davis están a la altura de una pareja que fulmina a los contrarios.

LeBron promedia 26.6 puntos, 10.3 rebotes y 8.8 asistencias por partido. Davis encabeza al conjunto en tantos con 27.6 y en rebotes con 10.9.

La serie contra Denver se inicia esta noche en Orlando, Florida. Los Nuggets han estado al borde del precipicio en dos oportunidades y han sobrevivido. Es el primer equipo en la historia que regresa varias veces de un 1-3 en una postemporada. No pasaban a final de Conferencia desde 2009, cuando los Lakers los eliminaron y ganaron el título.

Los Lakers repitieron el cetro en 2010. Desde entonces han sufrido bastante. LeBron y Davis buscan parar ese largo período de sufrimiento.