Damian Lillard practicó completamente, pero Giannis Antetokounmpo permaneció fuera de los ejercicios en vivo ayer mientras los Milwaukee Bucks continuaban preparándose para el primer partido de los playoffs de mañana contra los Indiana Pacers.



Damian Lillard está lidiando con un dolor en el aductor que lo limitó el último fin de semana de la temporada regular, mientras que Giannis Antetokounmpo se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular de los Bucks por una distensión en la pantorrilla izquierda.



Aunque el presidente de los Bucks, Peter Feigin, dijo a la estación de radio WKLH de Milwaukee que Giannis Antetokounmpo “definitivamente no regresará el domingo”, el entrenador Doc Rivers dijo que no está listo para descartar al dos veces Jugador Más Valioso para el inicio de la serie. “No lo sé todavía”, dijo Rivers ayer. “Todavía tenemos esperanzas. Él no ha hecho nada. ¿Lo arrojaríamos allí? Sí, lo haríamos. Para nosotros, todavía no estamos seguros”.