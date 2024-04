Miami Heat-Chicago Bulls y New Orleans Pelicans-Sacramento Kings serán hoy los dos partidos que cerrarán el ‘play-in’ de la NBA y de los que saldrán los dos últimos equipos para completar el cuadro del ‘playoff’.



Con los Lakers de Los Ángeles (séptimos en el Oeste) y los Sixers de Filadelfia (séptimos en el Este) clasificados y los Warriors de Golden State y los Halcones de Atlanta ya eliminados, la NBA busca a los dos últimos conjuntos que entrarán a la postemporada como octavos de sus respectivas conferencias.



En ambos casos serán dos premios ‘envenenados’, ya que en el Oeste el vencedor se medirá con los sorprendentes y temibles Oklahoma City Thunder y en el Este el ganador se verá las caras con los todopoderosos Boston Celtics, el gran favorito al anillo con permiso de los vigentes campeones, los Denver Nuggets.



En el Oeste, los Pelicans recibirán a los Kings con una ausencia muy importante: la de Zion Williamson, que logró un partidazo de 40 puntos contra los Lakers pero que se lesionó en los isquiotibiales en los últimos minutos y no podrá estar en el duelo a cara o cruz de hoy.



Las opciones de Nueva Orleans sin Zion y con Brandon Ingram todavía mermado por una lesión de hace poco caen notablemente, pero los Pelicans son un equipo que les tiene tomada la medida a los Kings, tanto que se han llevado sus cinco partidos este año contra los californianos incluyendo el cruce de cuartos del NBA In-Season Tournament.



En cuanto al Este, el destino ha querido que se repita el mismo partido por el octavo puesto que el año pasado: un Heat-Bulls en Miami.



El “playoff” de la NBA empezara mañana con cuatro cruces de primera ronda: Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns, New York Knicks-Sixers y Denver Nuggets-Los Ángeles Lakers.

Jimmy Butler y Terry Rozier, bajas en el Heat

Jimmy Butler y Terry Rozier no jugarán por lesión con los Miami Heat en el partido frente a los Chicago Bulls. Rozier, con problemas en el cuello, ya se había perdido los últimos cinco partidos pero Butler sí había disputado el encuentro del miércoles del ‘play-in’ ante los Philadelphia 76ers, en el que se lesionó en el primer cuarto pero siguió compitiendo.